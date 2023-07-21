台女遭冷氣機砸死「案情恐逆轉」轟動全網　新北工務局：無從裁罰

新北市板橋新埔捷運站附近一棟大樓昨（20）日竟「天降冷氣」，冷氣機從17樓高處墜落，壓死下方正在等公車女大生。警方立刻將工人帶回調查；不過，冷氣掉落案情卻恐逆轉，新北市府工務局直言，「無從裁罰」，原因曝光了！不過，當地勞檢處提不同看法，直指最高30萬元（台幣、下同）罰鍰。



李姓工人昨日下午正在板橋該棟大樓安裝窗型冷氣，疑似施工不慎，30公斤的窗型冷氣從17樓高處墜下。而當時21歲黃姓女大生和姊姊正在公車亭，怎料冷氣墜落，她慘遭砸重頭部，大面積撕裂傷、雙腿骨折身亡。

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工人被警察帶回派出所後，低頭不發一語，非常懊悔螺絲沒鎖緊。而該大樓住戶爆料，管委會有規定「空調主機及其管線不得架設於大樓外牆上」，就算是窗型冷氣也不得外推在外牆上，質疑屋主是違規安裝。

對此，新北市府工務局指出，依照《公寓大廈管理條例》第8條規定，若要限制住戶在外牆變更構造、設鐵鋁窗等行為，須擬定社區規約或經區分所有權人會議決議，並向公家機關完成報備才具效力。

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工務局經查後表示，該社區2013年有報備規約，但沒有「不得安裝冷氣主機」規定，根據管委會說法，2015年區分所有權人會議決議修正條文後報備區公所，其中規定冷氣機不得架設大樓外牆，但允許可裝在內凹花台。

工務局透露，本案為申請裝在內凹花台，並且在管委會同意才進行施工，因此沒有違反規約，並無違反公寓大廈管理條例第8條規定，市府無從裁罰。

勞檢處副處長陳兆年表示，依《營造安全衛生設施標準》第26條規定，「雇主對於置放於高處，位能超過12公斤‧公尺之物件有飛落之虞者，應予以固定。」施工單位在安裝過程中，疑似未保持冷氣機的牢穩，造成冷氣機飛落，砸死下方民眾。

勞檢處已勒令現場停工，涉及違反《職安法》相關規定將依法處罰，最高可處30萬元罰鍰。此外，本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。

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