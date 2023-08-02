準人妻被要求借錢搞婚禮！未婚夫百萬存款1理由唔准用　網民勸分

談婚論嫁的確是看清另一半的好時機！台灣有準人妻被未婚夫要求借貸辦婚禮，可是男方並非缺錢，更有約300多萬存款（下同，約74萬港元），惟他辯稱存款有各種用途所以不能動。女方心存體諒，明言只登記亦可，但未來老爺卻不許兩人簡單辦儀式了事，令她對應否借貸感兩難。網民紛紛認為樓主未婚夫自私，本有存款卻要求女方借貸，紛紛勸她「及時止損」；亦有人擔憂未來若不幸離婚收場，樓主或要獨自承擔債務，故認為一旦借貸，必須由未婚夫及未來老爺當擔保人，以免人財兩失。



台灣有準人妻被未婚夫要求借貸辦婚禮，對方更以各種理由推搪，稱不能使用其銀行存款。（《今世這一生》劇照）

該名準人妻在匿名公社以「為了辦婚禮還要去借信貸....值嗎」為題發帖，指她即將結婚，不過銀行有300多萬存款的未婚夫卻希望她能向銀行貸款80萬（約20萬港元）來辦婚禮，聲稱其存款需要用於未來婚房的首期以及往後孩子的開銷。

準人妻忍不住詢問未婚夫：「你那邊都沒錢嗎？」明言若然真的負擔不起，她不介意簡單登記。可是未來老爺得知卻大力反對，稱「我們家也是有頭有臉的，沒有那種偷偷摸摸結婚的」，令樓主大感困惑，只好向網民求救：「我應該要去借貸嗎？」

樓主未來老爺覺得他們家有頭有臉，故不容許兩人偷偷登記結婚。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網民討論，不少人狠批男家自私，將借貸責任推給樓主，勸她看清對方為人不要嫁，「別傻，分了吧」、「有頭有臉的還要叫妳去借錢，傻子才會相信」、「老公感覺不OK，明明有錢卻像守財奴」、「夫妻本是同林鳥，哪有這種男人自己有存款不用，叫老婆去借貸款」、「不要為了他人的風光，讓自己變得難以度日」。

有留言就質疑男家根本想佔樓主便宜，「這跟付費上班差不多」、「以後離婚自己背這條債很累時別上來抱怨」、「小心過去當免費保母，婚後也不會被婆家尊重，搞不好還被講成『為嫁我兒子還倒貼』」。另有人覺得即使樓主要借貸，也要確保未婚夫及男家家人牽涉在內，「叫他（未婚夫）跟公公當擔保人！」、「辦婚禮不是男方要負責的嗎？」、「公公愛面子叫他付錢」。

（匿名公社）