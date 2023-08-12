健身男深蹲完坐低休息　突遭150kg器材猛砸重創脊椎　恐再難走路

巴西日前發生1宗可怕的健身室意外，1名42歲男子到健身室進行深蹲訓練，當他坐在深蹲機腳踏板上休息時，意外突然發生。掛了150公斤槓片的器材疑因鬆脫，猛地砸向他的背部，令他胸椎和腰椎脫位，脊髓嚴重損傷。在經過4個多小時的手術急救後，雖然他手臂恢復活動能力及已能坐起進食，但醫生評估過他將來能再走路的可能性低於1%。



巴西男子伊納西奧（黃圈示）在健身室鍛煉發生意外，被掛了150公斤槓片的器材壓至半癱。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發於8月4日上午，巴西塞阿臘州北茹阿澤魯市（Juazeiro do Norte），42歲男子伊納西奧（Regilaneo da Silva Inácio）在當地1間健身室使用深蹲機進行負重訓練。鍛煉後他拉動安全槓，將器材推起，然後再添置槓片增加重量。之後伊納西奧坐到機器腳踏板上稍事休息，結果意外發生。安全桿卡榫疑似鬆脫，掛了150公斤槓片的器材筆直地壓下，猛然砸到伊納西奧的肩背部。

從影片可見，伊納西奧被砸到的瞬間，身體以詭異的角度異常前屈，根本無從自救。大約2秒後，在他附近健身的人發現他的狀況，即時從四面八方衝上前抬起器材，解救出被壓住的伊納西奧。

事發一刻：（畫面可能令人不安）

伊納西奧隨後被送到距離事故現場11公里遠的聖安東尼奧醫院，檢查發現他的脊椎明顯移位、胸椎和腰椎脫位，脊髓受壓迫。在4個多小時的手術後，他情況穩定，目前能以坐姿進食，正留院觀察。

可是，有份負責手術的神經外科醫生費雷納 (Ronaldo Ferreira) 指，雖然伊納西奧手術順利，手臂能移動，但他脊髓嚴重損傷，下肢神經受創，將來能重新走路的機會少於1%。

健身房事後表示，該部機器是在事發前不足60天添置。而伊納西奧的手術費用為7,000美元（約5.4萬港元），費用將由健身房和伊納西奧家人共同分擔。

（綜合）