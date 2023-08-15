大媽大叔坐商場地下歎冷氣　被批阻塞通道播歌擾民　網民籲多包容

天時暑熱，想留在室內涼冷氣乃人之常情，但也不應對其他人造成不便。最近有網民在社交平台分享照片，顯示2女1男在上水一商場內行人通道，其中中年女子坐在地上，直接霸佔了通道一半範圍，樓主批評他們「一早坐地阻塞通道」，更有人大聲播放歌曲。不過，部份網民卻籲樓主多多包容，認為他們只是在等銀行開門，但也有網民指出該通道不時有人送貨，「不單會造成阻塞，仲有機會造成危險」。



最近有網民在社交平台分享照片，顯示2女1男在上水一商場內的行人通道，其中2名中年女子坐在地上，霸佔了通道一半範圍，被批評阻塞通道。（facebook圖片）

樓主日前於facebook群組「上水人大聯盟」上載照片，拍攝於上周五（11日）上午近8時，顯示2女1男在商場內行人通道，其中2名中年女子坐在地上並使用手機，另1名男子則挨着一旁落地窗，由於通道中央被柱分隔開，其他行人只剩下約三分一位置行走。樓主批評，「一早坐地阻塞道道，冇人管理！仲喺度勁播『千千闕歌』」，直斥3人非常擾民。

帖文引來網民熱議，有人認同樓主所言，稱「日日都係呢個阿叔開到部機大大聲嘈喧巴閉」、「去麥記大家樂嗰啲食個平嘅早餐，仲好過喺度坐地下啦」、「而家問題係阻塞通道，如果嗰個原先係一個坐位其實大家話知佢哋坐幾耐，但而家係坐咗喺通道上，而且該位置有時候會有送貨嘅行嗰邊，不單會造成阻塞，仲有機會造成危險」。

然而，也有部份網民希望樓主多多包容，留言稱「估佢哋係等中銀開門，不過坐正喺行人通道，俾人踢到都唔好啦」、「佢地已經坐一邊唔覺好阻」、「終有日我哋都會老」。