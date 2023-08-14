巴士不敵寶馬山亡命斜　多次溜後勁驚險　乘客及地盤工齊落力協助

天雨路滑，駕駛時應加倍小心，以免釀成意外。早前有網民發文分享，稱本月10日早上，1輛巴士於寶馬山「亡命斜」行駛時，疑因路滑導致後車胎抓地力不足，多次嘗試下仍無法上斜，甚至一度溜後，乘客隨即下車。所幸事件中沒有人受傷，而多乘客下車後，更與附近的地盤工人一起幫忙，在現場落力指揮交通，也有其他巴士車長前來幫忙。網民看後紛紛表示關注，擔心日後若再有同類事件，對其他道路使用者構成危險。



有網民發文分享，稱本月10日早上，1輛巴士於寶馬山「亡命斜」，疑因路滑，導致後車胎抓地力不足，多次嘗試下仍無法上斜，甚至一度溜後，場面驚險。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」發文，稱事發於本月10日早上約8時40分。據其上傳的相片及影片顯示，1輛85號巴士疑因天雨路滑，在寶馬山一路段上斜時，多次嘗試加大馬力仍未能成功，更令巴士溜後。樓主表示，「左後車轆明顯無法抓地，最後一次嘗試失敗更導致大溜後」，場面驚險，車上乘客紛紛要求落車，寶馬山交通亦因此大擠塞，所幸沒有乘客受傷。

樓主續指，有熱心乘客下車後與附近地盤工人一起指示其他車輛行實，落力協助疏導交通，後來也有其他巴士車長幫忙，但巴士多次嘗試上斜後仍不果，帖文未有提及事件結局。

樓主指，有熱心乘客下車後與附近地盤工人一起疏導交通。（facebook圖片）

大批網民非常關注此事，認為巴士公司應改善車胎質素，政府亦應對症下藥，在高危路段改用加強抓地力的物料，留言稱「車胎的質素唔掂」、「以前喺啲危險彎位或者易跣胎嘅地方，政府都會做啲靚嘅鋼黑色鋼沙地，呢10年從來冇見過」、「廿年前返學係咁，估唔到廿年後都仲會咁」、「當年考會考上寶馬山就係俾佢跣一鑊，exactly同一個位唔上唔落，司機叫全部人落車，我即刻要跑上山，好彩冇遲到」、「呢段路上斜咁危險，咁落斜會唔會都有咁嘅問題」。