又搬！3女操普通話港鐵車廂搬床褥　自拍留念被批阻路　港鐵回應

「人類總是犯同樣的錯！」繼本月初有2人在港鐵站內搬運大型雪櫃，遭到職員截停並要求離開後，再有市民被發現於港鐵搬運大型物件。有讀者向《香港01》報料，指看到至少3名女子昨晚（15日）在港島綫列車搬運床褥，其間有人操普通話大讚「妳真厲害」，甚至自拍留念，3人最終在柴灣站下車，拍下相片的讀者狠批女子的行為阻路。

港鐵回應《香港01》表示，超出規定的行李均不可帶進車站付費區，避免大行李阻礙車廂和車站通道，車站職員發現有關情況，必定會作出適切跟進。



港鐵港島綫車廂內有至少3名女子搬運一張床褥，其中一人扶床，其間有人用普通話說「妳真厲害」。（讀者提供）

讀者李先生向《香港01》表示，昨晚（15日）乘搭港鐵港島綫返回柴灣，見到車廂內有至少3名女子有說有笑，其中一人更扶住一張床褥，其間有人用普通話說「妳真厲害」，其中一人更取出手機自拍，連人帶床褥影相留念，最終她們在柴灣站下車，搬走床褥離開。李先生批評3名女子阻礙其他乘客上下車，同時不明白為何她們可以搬到床褥乘搭港鐵。

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度不得超過130厘米行李，但如果乘客持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

換言之，涉事床褥相信超出條例限制。

港鐵回應《香港01》表示，不清楚照片來源及拍攝時間，提醒乘客超出規定的行李均不可帶進車站付費區，避免過大行李阻礙車廂和車站通道，並呼籲乘客為己為人，切勿對其他人造成滋擾。車站職員會不時留意大堂及月台的情況，若發現有關情況，必定會作出適切跟進。

網上多個群組早前流傳有人在港鐵站內搬運大型雪櫃，其間疑似有職員發現。（FB「西環變幻時」圖片）

本月2日，有2人在港鐵站內使用手拉車搬運雪櫃，並走向升降機位置，但升降機前方女職員發現2人行為指着他們。港鐵當時回覆《香港01》表示，根據記錄，當日約凌晨零時，將軍澳站職員發現2名乘客攜帶大型物件進入車站付費區後，於車站月台位置截停該2名乘客，他們隨後應職員指示離開車站。 港鐵提醒乘客超出規定的行李，均不可帶進車站付費區，並呼籲乘客為己為人，切勿對其他人造成滋擾，車站職員若發現有關情況，必定會適切跟進。