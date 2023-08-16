餐廳侍應7宗罪！港女細數難頂位斥：唔當人係客　網民持兩派意見

外出用餐無非想花錢享用服務，卻貼錢買難受？有港女於網上發文狠批本港餐廳侍應7宗罪，包括「西口西面問你『幾位呀』」、顧客不能自行揀選座位、要自行用二維碼下單及「斟水」等，她不滿問道：「香港嘅侍應係咪已經唔當入嚟食嘢嘅人係客？」



有港女於網上發文狠批本港餐廳侍應7宗罪，不滿問道：「香港嘅侍應係咪已經唔當入嚟食嘢嘅人係客？」（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該港女於facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」發文列出本港餐廳侍應7宗罪：

1. 大部分餐廳一進去，侍應就已「西口西面問你『幾位呀』」，連「歡迎光臨」4個字也不說



2. 顧客基本上不能自行揀選座位，即使「夾硬」揀選，2人坐4人卡位，「都會好快夾硬坐多2條友入嚟」



3. 很多餐廳已轉用二維碼下單，有時不知道就舉手召侍應過來下單，結果「被人X話『你試下自己嘟QR code先啦』」



4. 很多餐廳要求顧客自行「斟水」，若要求侍應拿杯水，「會被人X『自己出去斟啦』」



5. 若想拿張紙巾，侍應會回答「3蚊1包」，「唔知幾時開始拎紙巾要收錢」



6. 很多侍應毫無笑容，「好似入嚟食嘢得罪佢咁」



7. 有時會聽到侍應「口噏噏」說：「X，今日咁多人㗎，好心咪X入嚟，食過第2間啦。」



有網民揭露飲食業的辛酸，籲港人多體諒，「人工低，冇紅日放，冇得升職，日日年初四咁嘅樣都好合理」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，有人要求樓主「開名」，免一竹篙打一船人，「直接講邊間吖不如，你講到好似全香港侍應都係咁差，對好多好嘅舖頭唔公平」。有網民認同樓主說法，「樓主講嘅唔係問題，係嗰啲要自己落單、自己攞水、走出去埋單，仲要加一服務費先係問題」、「上個禮拜去咗深圳食嘢，服務態度好到真係令我懷疑人生，香港已經冇得救啦」，甚至有人揶揄「喺香港出街食，人均消費唔夠一萬唔可以有任何服務上嘅要求，呢個已經係全民共識，食完冇屙冇嘔仲想點？」。

不過也有網民反斥樓主是「西客」，「兩個人霸4人枱你仲好意思講出口喎！咁想要服務咪去酒店食囉！畀少少錢就當自己係大爺咁」、「有種餐廳叫fine dining（精緻料理），樓主可以試下，一定有求必應」、「綜合你以上嘅內容，似係食茶記快餐之類，如果係，我睇唔出有咩問題？一分價錢一分貨啊大佬」、「吃嗰100幾十喺度嘈喧巴閉，你唔講我以為你吃一萬幾千一位」。

有網民揭露飲食業的辛酸，籲港人多體諒，「人工低，冇紅日放，冇得升職，日日年初四咁嘅樣都好合理」、「間間餐廳都唔夠人手，工時又長，想幾好招呼呀，想有招呼咪畀多啲錢囉，唔等得返屋企自己煮啦」、「你試過做未？試下搵份炒散做，做完之後，你會明白好多嘢」。