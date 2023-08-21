上水大媽街邊執發臭有蟻爛雞蛋　被勸阻仲咁講　港男嘆：真係悽涼

為健康着想，已變壞的食物切勿進食！有港男於網上發文表示，日前經過上水智昌路時，發現有名大媽正在揀選他人隨手放在草叢邊的爛雞蛋，他上前勸說雞蛋已發臭及有蟻，但大媽沒理會繼續揀選，他慨嘆「真係悽涼」。



有港男於網上發文表示，日前經過上水智昌路時，發現有名大媽正在揀選他人隨手放在草叢邊的爛雞蛋。（facebook群組「祥龍圍邨&清河邨」圖片）

該港男於facebook群組「祥龍圍邨&清河邨」發文貼出多張照片，指相中大媽「隨街執蛋食」，他無奈說「話佢聽臭㗎，佢話唔怕，太陽曬過有蟻，已經聞到臭，佢都要執，仲話食得㗎，真係悽涼」。

港男另上載一段40秒影片，拍攝到有名推着超市購物車的大媽在行人路草叢邊揀選雞蛋，港男向大媽說該盒雞蛋已發臭，勸喻她不要拿走進食，「好臭㗎，我都聞到呀，唔好要呀」，惟大媽不斷說「唔係」、「唔怕」，繼續揀選雞蛋。港男走近拍攝，可見到蛋盒中有多隻黃果樹雞蛋破裂，流出蛋液。

港男問大媽「臭你都要呀？」，大媽回答「唔臭㗎，佢啲蛋爛咋嘛」，港男嘗試以不同理由勸說，「有蟻喎」，大媽毫不動搖，指出「佢實有蟻啦擺呢度，佢爛咗啲呀嘛」，並將揀選好的雞蛋放進購物車中。港男擔心道，「唔好要呀，食死人㗎」，大媽反指「唔怕嘅，佢啲送去餐廳嗰啲，整爛咗人哋唔要呀嘛」，影片就此完結。

帖文引來網民留言說，「人富起來，樣樣講衞生！60年代，餅舖製造雞仔餅也是用這些雞蛋混入做麵皮，只不過先用獨立器篩選過！幾乎所有基層社區麵包餅店皆用此種形式經營，絕不浪費材料！」、「整畀人食就梗係無問題」、「博入醫院住下，食咗肚痛」、「樓主其實你畀100蚊佢買雞蛋咪唔使執囉」。