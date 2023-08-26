網民列4點呻姓「樊」超困擾　訂位花兩分鐘解釋　直接改姓做歐陽

當姓氏少見的人要向他人解釋自己的姓氏時，經常會遇到不少困擾。一名樊姓網民抱怨，他的姓氏非常難用電話解釋，幾乎沒有可以舉例的詞彙，對方也經常根本沒看過這個字，讓他都乾脆改姓「歐陽」，讀書時還因為姓氏太難寫，變成全班最後一個學會寫名字的人，老師也都會唸錯姓氏。



【圖輯】網民列4點苦呻姓「樊」超困擾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

一名網民在論壇Dcard發文表示，他姓樊 ，由於姓氏太過特別，因此給他帶來不少困擾。第一，幾乎沒有可以舉例的詞彙，這個姓氏沒有一個大眾都知道的詞彙可以舉例，導致自我介紹時也很難說明。

第二，電話訂位對方永遠聽不懂，他表示，每次訂位都要花一、兩分鐘解釋姓氏，即使告訴對方「兩個木，中間兩個叉叉，下面一個大」，或是「攀岩的攀，去掉下面的手」，但多數人還是一頭霧水，最後就會放棄，直接告訴對方「你留歐陽先生就好，我改姓歐陽」。

【相關圖輯】姓「曾」爸爸幫BB女改名 指明要有「2023正妹」味道 網民咁建議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

第三，求學時期困擾多，由於筆畫字數太多，導致他是全班最後一個學會寫自己名字的，初中、高中時期除了中文老師以外，其他老師幾乎都會唸錯名字，大學點名時教授也都看不懂。

該網民抱怨，「出去玩景點的姓名吊飾，永遠不會有我的」，小時候還被同學嘲笑「我好煩，煩死人，哈哈哈」，讓他甚至問爸爸能不能改姓煩，爸爸還安慰他，這是屬於他們獨特的姓氏，不必在意嘲笑你的人。現在長大以後，反而蠻喜歡這個特殊姓氏，認識新朋友時也多一個話題聊。

【相關圖輯】姓「巴」爸爸徵求男仔BB名 網民建議笑爆嘴 有個包保冇人敢欺負（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

其他人留言「我姓鮑，我都訂位說姓高，這一點都不重要，我只想趕快訂完」、「看來是個比較麻『樊』的姓氏」、「跟小林同學打桌球的那個中國選手樊振東啊！他應該算有名吧」、「我是複姓，其中一個字跟你一樣，這樣可以安慰到你嗎？」、「姓管，以前小時候還會跟爸爸說姓管很奇怪，結果他發飆，現在蠻喜歡的，綽號小管，夜釣的感覺都來了」。

延伸閱讀：

台人遊日遭海關攔查3次 原因曝光他傻眼「誰信？」

影／台64線「高架猴」超兇！黑灰休旅驚險逼車 還從車窗伸手嗆人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】