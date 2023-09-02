颱風吹襲仍堅持上班！港男勸保安員父親請假　1句反被批缺責任感

【蘇拉／颱風／保安員】蘇拉威力驚人，但社會上仍有不少工種默默緊守崗位為市民服務。昨日（9月1日）天文台早已宣布於晚上改發10號颶風信號，不過有網民就大呻其作為保安員的父親堅持要上班，由於擔心對方沒有交通工具乘坐或人身安全受威脅，提議對方「射波（請假）」，甚至稱「你人工又唔係高」，再表示願意給予對方$1000當作日薪，希望能令對方留在家中。不料父親大怒，反斥他為人欠缺責任感，「今晚就算行都行返去呀」，無奈下只問網民該如何勸說。



本港受颱風蘇拉吹襲，有網民大呻昨晚任職保安員的父親堅持上班。（《回魂夜》劇照）

該名港男在連登以「老豆今晚係都要去返工，阻都阻唔到」為題發帖，指現年69歲的父親任職保安員，昨日蘇拉逼近香港，他擔心對方安全便提議「不如你射波算啦」，但父親卻覺得外面風平浪靜，只有少量雨點，覺得多此一舉。樓主續指，即使父親願意上班都沒有公共交通工具可乘坐，又揶揄「你人工又唔係高」，瞬間惹怒對方，被訓斥為人沒有責任感，更稱「今晚就算行都行返去呀」。

樓主大感錯愕，質疑「黃大仙你行乜嘢呀」，又表示對方日薪連$1000都沒有，倒不如他直接給$1000當日薪，惟其父親堅持上班，亦強調上班與否與金錢無關，即使沒有薪水都要回去，最後更被怒罵「我返唔返關你X事咩」。

樓主透露，父親擔任保安其實只為「過日晨」，不明對方為何要「搵命博」。他亦疑惑「上一代係咪好鍾意返工」，即使對方是保安員，但竟然會拿筆記回家複習，好像很擔憂被「炒魷魚」，無奈下只好到網上發文詢問「我應該點勸服佢」。

樓主眼見父親堅持上班，便揶揄「你人工又唔係高」引來對方不滿，被怒罵「我返唔返關你X事咩」。(《回歸》劇照）

有網民理解樓主作為子女擔憂父親安危，但更多人指出員工簽約時應知道公司守則，「咁你屋企樓下今晚無保安又得唔得呀？」、「上一個無人接更，公司可能要佢直踩頂埋落去」、「你簽得份合約就係事前同意咗工作條款，知道8號波使唔使返，簽得就代表你同意，唔係話今日唔鍾意就唔返」、「淨係識講保障打工仔權利，商家利益就唔使保障？」。

亦有人欣賞樓主父親老一輩盡責的處事手法，「你老豆比你更加有責任感，亦係我咃呢一代所缺乏的特質，你應該有幸你身邊有呢類人」、「既然阻佢唔到，咪諗下佢點樣安全返到工好過」。不過有留言保持中立，「返工係向工作負責任，保護自己人身安全係對家庭負責任，叫佢自己諗」。

（LIHKG）