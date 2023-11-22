男生吃「木瓜味零食」黏嘴起泡　真相超嘔心　被嘲不懂英文惹的禍

這樣的包裝，被當着零食也正常吧？台灣有男生因為不懂英文而鬧出笑話，事緣他獲親戚送贈從國外買回來的手信，包裝袋像是零食的東西，袋上還印有木瓜，可是當他咬下去卻發現被黏在嘴裏，於是便用牙刷刷掉，誰知越刷越起泡，才發現原來那是木瓜味肥皂，感到嘔心的他稱「我整晚夢到我在一堆木瓜上打滾」。事後有網民質疑「上面不是寫了Soap（肥皂）嗎」，樓主只好尷尬稱不懂英文，故被嘲笑「論懂英文的重要性」。



有台男獲贈國外手信，包裝袋上印有木瓜，讓他誤以為是零食，詎料東西被黏在嘴裏且起泡才發現是肥皂，讓他大感嘔心。（IG＠dada811018）

該名大意男生在（Instagram）IG帳號「dada811018」上載短片，苦言「我到底幹了什麼蠢事」。影片可見，他拿着1包包裝像零食，上面還印有木瓜的東西，指是親戚從國外帶回來的手信，並詢問「你看這個有沒有像點心」。他表示吃了一大口後，還疑惑「什麼點心做得這麼扎實」，後來發現「點心」黏在其上顎，吐也吐不下，他只好用牙刷刷掉，不料過程中嘴裏一直冒起泡沫，才驚悉原來是肥皂，讓他直呼「真是嘔心哎」，「我整晚夢到我在一堆木瓜上打滾」。其實細看便會發現包裝上有英文寫着「Whitening herbal soap（肥皂）」，並非拿來食用的零食。

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有網民分享和樓主一樣，同樣曾以為這包肥皂是可食用的零食，「我也是買回來跟零食放一起，我爸也咬了」、「我以為是鳳梨酥」，並笑言「認證吃貨無誤」、「口齒留香」。有了解東南亞地區的網友就表示，木瓜香皂其實在菲律賓，甚至馬尼拉都非常有名。

不過亦有人提出質疑，「一點也不像零食包裝啊」、「這造型一看就是香皂呀！」、「上面不是寫了Soap嗎」，而樓主尷尬稱因為不懂英文才會誤將肥皂當零食，故被嘲笑「論懂英文的重要性」。

過往亦有不少人被這個肥皂的包裝誤導，2017年台灣有女生回家因為肚子餓，看到桌上放了包「貌似木瓜口味的零食」便立即拆開品嘗，但咀嚼一下察覺不妥，仔細看才發現竟然是「木瓜味香皂」，讓她很是崩潰馬上去漱口。事後她身體雖然沒有不適，「但這次的經驗已經在我心裏造成陰影了！」

（綜合）