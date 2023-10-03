玩交友App約見14歲男　15歲女遭2男輪姦下體撕裂　揭淫狼特殊身份

網上交友一定要小心，切勿輕易相約見面！馬來西亞1名15歲少女早前透過手機應用程式認識1名14歲男網友，相識1天便相約見面，詎料竟墮入陷阱，該男網友夥同27歲友人將少女載僻靜處輪姦，直至凌晨時份才把少女棄於遊樂場。幸少女最終被哥哥尋獲，警方接報後調查，極速拘捕2名涉案男子，揭發他們並非本地人，而是持有「難民卡」人士。



馬來西亞1名15歲少女，透過手機應用程式認識1名14歲男網友，相識1天便相約見面，沒料到遭對方設局輪姦。（示意圖／gettyimages）

綜合當地媒體報道，該名15歲受害少女早前透過手機應用程式認識1名14歲男網友，2人翌日（9月14日）就相約見面。少女當日下午2時離家，約2個小時後乘上男網友的電單車去「兜風」，之後與男網友與其27歲男友人會面，少女與男網友一起登上對方的私家車。

私家車隨後駛至吉里望海邊一處草叢停下，男網友及其朋友在車內將少女輪姦。至淩晨2時至3時，少女被載到峇株安南1個遊樂場遺棄，最終被出外尋找她的哥哥發現，立即報警求助。

少女送院檢查，發現下體私處有撕裂痕迹。（示意圖／gettyimages）

少女其後被送院檢查，發現下體私處有撕裂痕迹。警方同日清晨6時許在峇株安南及柏靈玉，分別拘捕14歲男網友及其報稱是商人的27歲朋友，警方發現2人都是羅興亞人，均持有聯合國難民署（UNHCR）難民卡，正依強暴罪行調查。