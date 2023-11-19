西客？顧客用間尺量度投訴廁紙窄咗0.3cm　網店跪求：下次別下單

消費者維護自身權益無可厚非，但「雞蛋裏挑骨頭」就會變成人見人怕的西客！馬來西亞有店主發文大呻慘遇西客，事緣有客人數月前光顧其網店購買衛生紙，不過當對方近日再次回購同款產品時，竟向她「投訴」衛生紙寬度變小，更拿出間尺量度兩者所相差0.3厘米，讓她大感無奈。該名客人的測量方法亦令一眾網民傻眼，「奇葩顧客真是多姿多彩」，「這麼挑剔的人不要網購」，更嘲諷說「量也是不准，用秤吧」、「一張一張算吧」。



大馬有客人網購衛生紙，再回購時發現同款衛生紙縮小了，竟拿出間尺量度兩者寬度差距，再向店主反映，惹來網民熱議。（FB「Jun Live Mall」圖片）

「親愛的網友們，我真的想退出直播了」該店主在facebook帳號發帖，詢問「你們真的認為直播很好做嗎？」並苦言會遇到這種奧客（類似西客）也許真的是她倒楣。她表示，有客人數月前經由其網店購買衛生紙，日前再次回購同款衛生紙，發現新舊版本寬度存差異便向她「投訴」，不禁傻眼稱「我真的第一次遇到拿尺來量的，請問廁紙不是稱Gram（克）的嗎？」。

從她和顧客對話截圖顯示，對方先說「只是想告訴你，相比舊的衛生紙，新的廁紙看起來變小了」。其後對方為了顯示「有圖有真相」，竟然拿起間尺分別量度新舊衛生紙的寬度，只見舊有版本約有9.3cm，新買的卻只有約9cm，即直徑「縮水」大概0.3cm。店主表示，所幸的是對方並沒有要求退款或退貨，她無奈只能回覆該顧客：「親愛的，下次不要再下單了，謝謝你」。

樓主感嘆世上最難的工作就是網路買賣，面對客人如此嚴謹的測量方法，她只能承認錯誤，「都怪我賣你們的時候忘記量給你們知道長多少cm」，承諾往後的直播所有東西都會做量度，同時晦氣稱「什麼都是我的錯！衛生紙沒錯，工廠沒錯」。

帖文曝光惹來網民批評顧客過於執着，認為客人應該重質而不重「量」，「真是無言」、「無奇不有」、「奇葩顧客真是多姿多彩」、「這個人活到好累」、「這麼挑剔的人不要網購」，並猜測或許只是包裝壓緊緣故，才會出現誤差。有留言嘲諷對方，「量也是不准，用秤吧」、「一張一張算吧」、「出門要帶把拉尺去每間店，比多的才買」、「買牙籤也會一根一條檢查」。

有同樣作為網店賣家的網民就表示同病相憐，「我做網買也會遇到這種麻煩顧客，才賺你2至4塊，好像自己買的東西價值幾千塊，秤重量的也有 ，1粒算數量的也有」、「我賣拖鞋，顧客拿來秤然後說輕了，說我們偷工減料給2顆星」。不過亦有人覺得對方只是善意反饋，「沒看到他要你賠，你應該向產商反映，很多商家就是不理會消費者意見才會越來越沒生意」。

（FB「Jun Live Mall」）