颱風小犬｜將成超強颱風逼港100公里　ECMWF預測極近將軍澳再橫掃

【颱風／天氣消息／天文台／小犬／颱風路徑預測／打風／動態／路線／預報】中秋節國慶假期後又有機會打風？強烈熱帶風暴小犬昨日（10月3日）逐步增強為強颱風。天文台預料，小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並繼續增強，隨後可能進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬周二（10月3日）會增強為超強颱風，翌日周三（10月4日）進入本港800公里範圍，周五至周六（10月6日至10月7日）更會以颱風強度逼近香港100公里。不過天文台表示，一股東北季候風亦會在本周後期抵達華南，受東北季候風影響，隨後小犬路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱，目前趨向香港機率最高四成。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬在台灣南部極近距離位置掠過後，會繼續移向廣東沿岸，周五至周六（10月6日至10月7日）相當靠近香港，極近將軍澳位置，之後會橫過香港西面。美國全球預報系統GFS氣象圖亦見到小犬慢慢靠近香港，但預測路徑與ECMWF不同。

究竟小犬路徑及風力如何？會否靠近香港？對台灣影響有多大？以下一一看清。至於會否懸掛風球甚至3號風球、8號風球？仍要視乎小犬實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

另根據科学科普博主「中國氣象愛好者」引述超級電腦預測，西太平洋上或將有「雙颱風共舞」局面。不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



強烈熱帶風暴小犬昨日（10月3日）逐步增強為強颱風。天文台預料，小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並繼續增強，隨後可能進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。（天文台）

即睇小犬最新風力及颱風路徑▼▼▼

+ 3

昨晚11時，小犬集結在馬尼拉之東北約810公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向呂宋海峽至台灣南部一帶並繼續增強。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬周二（10月3日）會增強為超強颱風，翌日周三（10月4日）進入本港800公里範圍，周五至周六（10月6日至10月7日）更會以颱風強度逼近香港100公里。不過天文台表示，一股東北季候風亦會在本周後期抵達華南，受東北季候風影響，隨後小犬路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬在台灣南部極近距離位置掠過後，會繼續移向廣東沿岸，周五至周六（10月6日至10月7日）相當靠近香港。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF氣象圖熱帶氣旋路徑（Windy.com）▼▼▼

+ 1

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬在台灣南部極近距離位置掠過後，會繼續移向廣東沿岸，周五至周六（10月6日至10月7日）相當靠近香港，極近將軍澳位置，之後會橫過香港西面。

美國全球預報系統GFS氣象圖亦見到小犬慢慢靠近香港，但預測路徑與ECMWF不同。

即睇GFS氣象圖熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

另根據科學科普博主「中國氣象愛好者」周三（9月27日）引述中央氣象台預報，未來10天南海海域和西北太平洋面將有1至2個颱風生成，形容「新一輪颱風活躍期已經到來」。

「中國氣象愛好者」周三（9月27日）引述中央氣象台預報，未來10天南海海域和西北太平洋面將有1至2個颱風生成，形容「新一輪颱風活躍期已經到來」。（「中國氣象愛好者」）

「中國氣象愛好者」又引述超級電腦預報中，到10月初西太平洋上熱帶系統將進一步發展，10月4日台灣以東有一個低壓系統，同時馬利安納群島以東西太平洋深處也有一個低壓系統，當中位於台灣以東的低壓系統將發展至1000百帕（熱帶風暴）以下，若持續發展，將成為今年第14號颱風「小犬」。

至於馬利安納群島以東的低壓系統，「中國氣象愛好者」指同樣有發展增強趨勢，「超級電腦的最新預報中認為，這兩個低壓系統將先後發展成為熱帶風暴以上級別。到10月5日西太平洋上就將是雙颱風共舞的局面」，而颱風會非常靠近台灣東部沿海，有可能成為在雙節長假裏影響台灣的颱風。

「中國氣象愛好者」指，超級電腦的最新預報中認為，這兩個低壓系統將先後發展成為熱帶風暴以上級別。到10月5日西太平洋上就將是「雙颱風共舞」局面。（「中國氣象愛好者」）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來多天都有幾陣驟雨，最高吹7級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。