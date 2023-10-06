極品室友！訂21條守則列明不准扯鼻鼾放屁　1要求更過分被批苛刻

和室友協議共同守則不只能避免日後爭拗，亦能締造更和諧居住環境，不過日前有網友分享其室友給她制定多達21條需要遵守規定，當中比較能理解的有「鞋子不可帶進房間」、「未經允許，不可碰室友的物品」、「房間垃圾桶必須每天清理」，另外有些卻令人大感無語，包括「睡覺時不准打呼」 、「為了保護眼睛，不准談戀愛」。事主覺得對方為人難相處，故發文詢問「我可以換室友嗎？」。帖文引來網民熱議，形容對方為「極品室友」。



有女生室友給她制定21條規定，包括「睡覺不准打呼」、「為保護眼睛，不准談戀愛」等無理要求，引來網民關注。（FB「北部大學有趣分享」圖片）

「這位新室友好像很難相處，我可以換室友嗎？」該女生在facebook專頁「北部大學有趣分享」投稿，並分享1張對話截圖，圖片所示對方為其新室友，開宗明義表示希望和樓主達成協議，以避免將來不必要麻煩，不過當中卻有多達21條規定，有些更是令人難以理解。

第1條. 每次進房間前必須先敲門。

第2條. 鞋子不可帶進房間。

第3條. 不可在房間裏面曬衣服。

第4條. 當室友在時，不可在房間裏面Video call（視訊）和打電話。

第5條. 當室友在時，看戲，打遊戲必須戴耳機。

第6條. 地上不能有頭髮，如果有必須撿起來。

第7條. 未經允許，不可碰室友的物品。

第8條. 每個星期必須一起打掃房間。

第9條. 衛生棉不可丟在房間。

第10條. 不可帶其他朋友回來房間。

第11條. 不可在房間煮任何東西，除了熱水。

第12條. 打包食物在房間吃後，必須將打包盒丟去房間外面的垃圾桶。

第13條. 晚上睡覺必須關燈。

第14條. 當室友睡覺後，一切動作必須放輕，然後禁止開櫥櫃。

第15條. 當室友在時，不准在房間唱歌。

第16條. 睡覺時不准打呼。

第17條. 房間垃圾桶必須每天清理。

第18條. 當室友在時，不許在房間放屁。

第19條. 為了保護眼睛，不准談戀愛。

第10條. 當室友在時，不准在房間換衣服。

第21條. 不准貓進房間。

種種守則令網民感嘆對方是「極品室友」，並建議「這樣多規則建議自己出去住」。（《閨密》劇照）

以上種種守則令網民直呼「極品室友」，「這麼苛刻嗎」、「前面都是基本，後面開始畫風變了，這室友腦子不太好使 」、「這樣多規則建議自己出去住」、「這是房東嗎」、「沒有公主命，卻有公主病」；亦有人揶揄對方「就衝第19條約束，難怪你單身」、「你自己沒有Market，就不要嫉妒別人拍拖」、「不如用A4紙印出來簽名蓋章」。

有留言對樓主苦遇「奄尖」室友深表同情，「就差說不能呼吸了」、「差一點以為這個室友是去坐牢」、「自信點，把『好像』去掉」、「想你達成而已，你拒絕就好」、「規則是用來打破的」；更反問該室友「住這個宿舍還得分手先？」、「頭髮能控制的？每幾分鐘都會掉頭髮要怎樣一條條去找？」。

（FB「北部大學有趣分享」）