又有風？ECMWF預測南海周末有熱帶氣旋　即睇路徑　歐美模式咁講…

【颱風／熱帶氣旋／天氣消息／颱風路徑預測／動態／路線／預報】颱風小犬遠離，本周末南海再有熱帶氣旋？天文台預料，1個廣闊低壓區會在周末期間至下周初為南海中部帶來不穩定天氣。根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及本港天文台「地球天氣」氣象圖，周五（10月13日）南海會再有熱帶氣旋，之後向越南峴港及海南方向移動，並繼續「北上」，結構較原先預測鬆散。

究竟這熱帶氣旋移動路徑及風力如何？會否影響香港？以下一一看清。而參考美國全球預報系統GFS氣象圖，似乎未有相關傾向，估計影響香港機會不大。

不過由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。根據天文台預測，未來9天暫時最高吹6級風，大家出外一定要留意天氣消息。



根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周五（10月13日）南海會再有熱帶氣旋，之後向越南峴港及海南方向移動，並繼續「北上」，結構較原先預測鬆散。（ECMWF／Windy.com）

天文台表示，熱帶氣旋小犬會在今明兩日橫過廣東西部沿岸並逐漸減弱，但其相關外圍雨帶仍會繼續影響該區。天文台又預料，1個廣闊低壓區會在周末期間至下周初為南海中部帶來不穩定天氣，同時，一股東北季候風補充會抵達華南沿岸，該區風勢較大。

即睇ECMWF氣象圖原本熱帶氣旋路徑預測（Windy.com）▼▼▼

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ECMWF氣象圖最新熱帶氣旋路徑預測（Windy.com）▼▼▼

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天文台「地球天氣」氣象圖（基於歐洲中期天氣預報中心電腦模式直接輸出，不經人手修訂）▼▼▼

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根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周五（10月13日）南海會再有熱帶氣旋，之後向越南峴港及海南方向移動，並繼續「北上」。ECMWF原本預計熱帶氣旋結構巨型，但修訂後該熱帶氣旋較原先鬆散，路線亦較偏向西面。由於天文台「地球天氣」氣象圖是基於ECMWF數據，故亦看到類似情況。

而參考美國全球預報系統GFS氣象圖，似乎未有相關傾向。

即睇GFS氣象圖▼▼▼

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。根據天文台預測，未來9天暫時最高吹6級風，大家出外一定要留意天氣消息。