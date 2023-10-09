颱風小犬│00後同事想午飯後才上班　上司1句KO即返　網民批刻薄

【小犬／颱風下工作定則／颱風／職場熱話】颱風小犬遠離，天文台早上11時40分改發3號風球，大部份打工仔都要冒風雨上班。不過有打工仔在連登討論區發文，指其公司1名00後員工表示要午飯後才上班，他怒極斥責對方，明言「我1340見唔到你喺位就當曠工」，最終該00後員工「死死地氣錄音話ok」。

帖文引來網民熱議，有人讚賞樓主做法，「好波！」，但亦有人認為樓主態度過分刻薄，「再刻薄啲呀嘛！」。另有網民質疑事件真偽。



天文台早上11時40分改發3號風球，大部份打工仔都要冒風雨上班。（廖雁雄攝）

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天文台早上11時40分改發3號風球，但由於正值午飯時間，不少打工仔猶豫到底該先上班還是先午膳。

有打工仔就在連登討論區發文表示，其公司1名00後同事說「食埋lunch先返工」，他聞言火起怒斥對方，直指「只要我1340見唔到你喺位就當曠工」，最終00後同事「死死地氣錄音話ok」。

有打工仔就在連登討論區發文表示，其公司1名00後同事說「食埋lunch先返工」，他聞言火起怒斥對方。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

帖文引來網民熱議，有人讚賞樓主做法，「好波！」、「我一早返到公司stand by」。但亦有人認為樓主態度過分刻薄，「再刻薄啲呀嘛！」、「咁咪返到公司再食LUNCH囉，1:00 – 2:00佢指定食飯時間」、「其實我都唔明點解要返」。樓主回應時則強調自己是「良好僱主」，「都會按法例（勞工處指引）要求員工2小時內返公司」。

另有網民指事件太誇張，質疑真偽，「無圖無錄音，講咩都得啦」。