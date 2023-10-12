6成人點兒童餐被拒揚言：去平機會投訴你哋　董事背景惹網民關注

「兒童餐」通常給兒童享用，不過日前有餐廳負責人發文，大呻店內來了6位疑似是某知名機構董事局成員的成年客人，對方當時點選兒童餐，不過餐廳卻有規定兒童餐只供8歲以下小童享用，跟他們解釋時卻惹來對方不滿，並聲稱「你唔畀我哋Order（下單），我會去平機會投訴你哋」。經一番擾攘，對方查詢負責人卡片和姓名，明言「遲啲有人會通知你」，令樓主無奈發文詢問他人「我哋有無做錯」。



帖文引來熱議，有網民批評客人行為「Cheap精」，揶揄「男人唔畀去女廁，走去搵平機會嘅概念？」，又指「巴士公司唔畀我兩蚊搭巴士，唔知可唔可以去平機會告佢呢？」。不過亦有人認為經常有餐廳因兒童餐和客人起紛爭，建議應取消兒童餐，改以輕食餐取代，避免日後爭拗。另外，由於樓主沒有公關對方身份，但「XX當」董事局成員的背景看來相當顯赫，惹起網民關注。



6名成人到餐廳點選兒童餐被拒，竟威脅稱「你唔畀我哋Order，我會去平機會投訴你哋」。(《回歸》劇照）

「今日我遇到一件我從事餐飲（業）20年都未經歷過嘅事情」。該餐廳負責人在facebook群組「扮工室Online」發文，指某日下午時份餐廳來了6位客人，樓主認得他們是某知名機構董事局成員。店內採用手機下單模式點餐，有同事發現該枱客人點了兒童餐，便拿着餐牌向涉事客人解釋「兒童餐只供8歲以下兒童享用」，並強調無論手機還是餐牌其實早有列明，不料對方聞言大為不滿，威脅稱「你唔畀我哋Order，我會去平機會投訴你哋」。

雙方就事件擾攘一番後，客人決定取消餐點，並詢問誰是負責人。樓主當時表明負責人身份，對方要求他提供卡片和姓名，然後樓主反問對方如何稱呼時，卻獲回覆「你唔使知㗎喇，我係客人，遲啲有人會通知你」。對於或會被投訴感到無奈，樓主詢問其他人「想請問我哋有無做錯」。

經常有餐廳就兒童餐和客人起紛爭，有人建議應以輕食餐取代兒童餐，以減少爭拗。（GettyImages／示意圖）

不少網民批評客人無理取鬧，「係佢哋Cheap精」、「跟足公司指引去做就可以，服務業嘅前線工作真係要有大心臟去面對各種X客」，並指出樓主沒有做錯，「除非食客中有兒童，但餐廳拒絕卻沒有合理原因，那才有機會構成歧視」。有人更趁機揶揄對方，「巴士公司唔畀我兩蚊搭巴士，唔知可唔可以去平機會告佢呢？」、「男人唔畀去女廁，走去搵平機會嘅概念？」亦有人指該批客人如果真是某機構董事局成員，相信背景非富則貴，希望得知其身份。

有留言指兒童餐經常引致爭拗，認為餐廳可以此方法避免紛爭，「我自己認識有啲朋友都喜歡食兒童餐，一嚟份量少啲，二嚟平啲」、「好老實個份量少咗，你理得佢8歲以上定以下食，可以改佢做輕食餐」。也有人指出，樓主作為負責人，應該要懂得靈活變通，「自己手上資源同將雙方『化干戈為玉帛』先係你工作首要，一邊令客人有顏面落到台，另一邊亦不能令小店折腰利益受損」、「如果你當時講『請問係咪有同行8歲以下兒童？因為擔心落錯單，如果有我再幫你安排』，可能咁樣個客會易啲落台」。

（FB「扮工室Online」）