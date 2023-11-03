眼皮長「三文魚籽」！眼科醫生點出問題在這裏：不處理恐阻塞萎縮

眼皮上突然長出三文魚籽？台灣有眼科醫生分享病例，指有病人求醫時稱眼皮長出鮭魚卵（三文魚籽）一樣的水泡，刺癢不適眼睛又很乾澀。醫生診斷這是瞼板腺分泌的異常油脂，如果不處理可能會令瞼板腺阻塞萎縮，乾眼問題會更嚴重，建議可循5點改善。



王醫生提醒要避免過度化眼妝令瞼板腺開口阻塞，而事後更要徹底卸妝。（示意圖／資料圖片）

台灣眼身醫生王孟祺在facebook專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」分享病例，有病人求診時稱眼皮旁「常常出現像鮭魚卵一樣的小水泡」，感覺刺刺癢癢，眼晴又常常很乾澀，感覺很不舒服。照片所見，患者的眼皮上方，長出兩粒和三文角籽激似的橙黃色泡泡。他用顯微鏡一看的確很像壽司上的鮭魚卵，這其實是眼皮上的皮脂腺，即瞼板腺分泌出來的異常油脂，凝固在腺體開口處。

病人的眼皮上長出2粒「三文魚籽」。（facebook專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」）

王醫生解釋，眼皮邊緣要分泌油脂，是因為眨眼時會將淚水均勻覆蓋眼表面，眼瞼肌肉會擠壓眼皮的皮脂腺將油脂覆在淚膜表面，形成一層保護層，讓淚水不至於太早蒸發，有穩定淚膜避免眼乾作用。

臨床上乾眼症多因瞼板腺功能不良引致，該患者的「鮭魚卵」就是瞼板腺功能出問題的表徵，如果不處理瞼板腺可能出現阻塞萎縮，乾眼問題會更嚴重。他提出5點改善有關症狀，第一，多用熱敷法，油脂軟化有助排出、第二，飲食多攝取好油脂，例如Omega-3脂肪酸、第三，避免食太刺激的飲食、第四，充足睡眠、第五，避免過度化眼妝令瞼板腺開口阻塞，事後要徹底卸妝。

（facebook專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」）