校花與學霸婚後5年　人妻突被丈夫嫌蠢　找私家偵探查出心寒真相

日本1名人妻自小樣貌出眾，讀書時被譽為校花，被高中時期的學霸追到，並成功娶得美人歸。兩人育有1名女兒，本以為過着幸福生活，可是結婚5年後，人妻突然被丈夫嫌蠢，令她感到大為疑惑，於是找私家偵探調查丈夫，發現對方真的出軌，且與小三到酒店偷情，令她十分憤怒，即使做了家庭主婦多年，也決心離婚自力更生。



人妻清美與高中時期的學霸結婚後，以為生活會一直美滿。（《原諒他77次》劇照）

根據日媒報道，有私家偵探早前在網上分享工作個案，事主是32歲人妻清美（化名）與丈夫育有1名8歲女，清美自小已是美人胚子，讀書時期更有校花美譽。至22歲時，清美參加同學聚會時，與高中時期的學霸相遇，對方其後進入知名大學，畢業後找到收入優厚工作，是資訊科技公司高階主管，前途一片光明。

清美當時在學霸熱烈追求下接受對方，兩人成為情侶，拍拖2年便結婚。清美自高中畢業後便沒有繼續升學，在時裝店做銷售員，業績不錯，但她婚後在婆婆建議下辭職，轉做全職家庭主婦，在家中相夫教子，婚姻初期家庭生活相當美滿，可是婚後5年卻出現危機。

清美被丈夫嫌蠢，加上對方日漸冷淡，找私家偵探調查丈夫卻換來心酸真相。（《夫妻的世界》劇照）

清美提到，有1次她出席丈夫公司活動，卻感到與他的同事格格不入，回家後更被丈夫嫌她蠢，要她去讀書進修，自此兩人關係變差，丈夫更每周只回家2、3次，甚至不給家用，讓清美感到無奈又氣憤，覺得丈夫有可疑，於是找私家偵探跟蹤丈夫。

私家偵探發現清美的丈夫出軌，並維持了1段時間，該小三在顧問公司工作，相信兩人因工作而結識。此外，私家偵探又發現兩人前往高級酒店偷情，住進1晚價錢6萬日圓（約3,000港元）房間。

身為家庭主婦的清美為家庭而犧牲自己事業，只能靠丈夫，可是丈夫卻與小三在外風流快活。清美得悉令人傷心真相後，決定與丈夫離婚，而對方日後會支付女兒學費，清美則選擇重新投入職場自力更生。