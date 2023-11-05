慘！女子花$2400剪染髮效果不似預期　投訴反遭店家出Po諷刺嬲爆

愛美是人之常情，但當效果不似預期，還要被諷刺，着實令人嬲爆。台灣有名女網民早前在在網上發文，指自己到髮型屋豪花1萬台幣（約2,400港元），進行剪、染及漂髮，可是染不出她心目中想要的髮色，且頭髮更被剪到一級級的，成果讓她相當不滿意，事後還要找其他髮型師再修剪。女網民向涉事髮型屋投訴，雖然髮型師有致歉，但髮型屋老闆卻在社交平台回應「美髮又不是吃到飽」來諷刺她，令她感到極為氣憤。事件迅速在網絡瘋傳，有網民亦笑言：「如果不說給店家剪，我還以爲你自己拿剪刀亂剪的。」



女網友在社交平台發文及相片，指花了萬元到髮型屋進行染、漂及剪髮，卻被剪成這樣子讓她大為氣憤。（fb社團「爆料公社公開版」圖片）

台灣早前有名女網友在facebook社團「爆料公社公開版」中發文及相片，指她到髮型屋，向髮型師展示想要的髮色，進行染、漂及剪髮，並結果埋單要1萬台幣（約2,400港元），她雖然覺得貴，但自知沒有事先問清楚價錢，也只好接受，但最令她失望的是成果未如理想。樓主指不僅沒有染出想要的深藍加部份淺藍的髮色，現時全部都是深藍色，更說洗多幾次頭就會淺色，而另一問題是頭髮也被剪成一級級的缺角，讓她覺得貨不對辨，感到相當無奈，要再找另一位髮型師執手尾。

樓主事後向涉事髮型師投訴，對方雖已道歉，並只提出可再到店修剪，但想不到遭店方老闆在社交平台發文諷刺，「客人很愛說用頭髮用了快1萬很貴，可是又漂髮又染髮又護髮又剪髮又買產品，多做一件事多付一筆錢很正常，美髮又不是吃到飽」、「用頭髮就是跟自己的原聲條件有很大的關係」

店方老闆在文中更指因每人髮質不同、花的錢不同，出來的效果也不一樣，「這跟整容是一模一樣的，我就算花1000萬整容，我也不會變池昌旭」、「年紀輕的人很常搞不清楚這些，因為對於自我清晰不夠」，表示責任全在顧客身上，與店方無關似的。

貼文一出即引起網民熱議，有網民留言：「短髮1萬多？這剪髮也不行呀！」、「這顏色好醜啊，這樣消費破萬，技術是跟雜貨店阿嬤學的喔？」、「這髮型比我家街口的100快剪還差」、「不講漂髮染髮，光是頭髮剪這樣就很好笑了」、「如果不說給店家剪我還以爲你自己拿剪刀亂剪的」、「顏色就算了，頭髮剪成那樣這種收費不心虛嗎」、「會有一個洞！基本功沒學好⋯再回去上課吧！」。