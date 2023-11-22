米線放題？到會食品驚見腩肉魚腐墨丸+麻辣湯　網民：要喪加畜牲

不少港人都非常喜愛吃米線，社交網上的米線關注組更吸引大量粉絲追蹤，日前網上有圖片流傳有辦公室疑似點叫米線到會，不只有多款餸菜配料可供選擇，而湯底方面亦「有辣有唔辣」，可以說是照顧到不同人需要。圖片引來米線狂熱粉絲表示吸引，認為「有諗頭」'「我要喪加畜牲（竹笙）」；不過亦有人覺得湯底未夠熱或配料全部都是白烚，反而會變得無食欲，同時擔憂有濃烈味道等問題。



有辦公室疑叫米線到會，桌上堆滿多款配料令網民驚呼「幾幸福喎」。（FB「香港米線關注組」圖片）

有男網民在facebook群組「香港米線關注組」轉載2張圖片，問道「邊間Office有米線自助餐咁屈（屈機）…係唔知有無送埋姐姐上嚟」。從圖片所示，地點疑似是某公司的辦公室內，桌上堆滿各式各樣餸菜配料，有佳肉（雞肉）、懶肉（腩肉）、勿演（墨丸）、牛肉、魚腐，以及菜類和丸類；而湯底方面亦有麻辣5小辣、清湯、酸辣實小勒（10小辣），算是新穎吃米線方式，亦能照顧不同口味人士的需要。

湯底可選麻辣5小辣、清湯、酸辣實小勒（10小辣）。（FB「香港米線關注組」圖片）

有米線忠實粉絲表示羨慕，「幾幸福喎」、「其實幾好喎，可以勁加炸醬」、「我要喪加畜牲（竹笙）」、「特辣派表示有無得辣啲」、「遲吓應該會搞埋婚宴」、「嘩，應該會好好玩」、「起碼有創意有諗頭」。

不過亦有留言覺得熱度恐未如理想，「唔夠熱就唔會好食」、「平時食米線覺得無咩嘢，但攤晒出嚟就好似全部下欄嘢咁，完全無食欲」、「全部白烚，食之無味」、「雞翼同蒜泥白肉呢？咁同打邊爐自己加湯底無咩分別」；亦擔憂會有異味問題，「成個Office會好大陣味」、「要老闆同員工好鍾意食米線先得」、「放我出去抖吓氣好過」。

（FB「香港米線關注組」）