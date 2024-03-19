小便｜研究發現每3個男人有1個坐著尿尿　醫生列出4大優點

你是站著還是坐著尿尿呢？台灣一名62歲李先生有攝護腺肥大困擾，忍不住向醫生抱怨，常因「尿液噴濺」和妻子吵架，在台灣泌尿科醫生呂謹亨建議下改為「坐著尿」，他帶著抗拒的心態返家一試，排尿果真順暢許多、殘尿感減少，家裡廁所不再臭到皺眉。醫生也分享坐著解尿4大優點，特別推薦給罹患攝護腺肥大、排尿困難的男性，或許坐著尿更好。



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呂謹亨在Facebook Page《泌尿科呂謹亨醫生 - 大亨醫生》發文指出，國外有研究發現，攝護腺肥大的男性坐著尿更乾淨，能減緩膀胱老化，有的人甚至改善排尿效果，與服用攝護腺肥大藥物差不多。

呂謹亨說，坐著尿雖在台灣還不普及，但德國與日本已非常盛行，就連足球巨星梅西，某次受訪時便透露他也是坐著尿尿；若是到德國人家裡作客，坐著尿是種禮貌的體現，站著尿反而會被拒絕往來。他進一步提到，據了解，坐著尿風氣始於德國，於二次大戰時期，家裡男人去打仗，只剩下婦女與小孩，為了打掃衛生方便，即教導孩子坐著尿，男孩從小就養成習慣，長大後繼續沿用。

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這股風氣也吹進日本，呂謹亨說，根據日本馬桶廠商調查，已婚男子坐著尿比率從1999年的15%，上升至2009年的49%。另一份發布於2011年的調查則發現，每3名男性中就有1人是坐著尿，且數據從2007年開始持續上升，有69.5%男性理由是「較不會使尿液到處噴灑」，43.3%則說「清掃比較容易」。

呂謹亨根據國外研究說明，健康年輕男性站著尿和坐著尿並無太大區別，就尿路動力學而言，兩者小便的速度一致、時間一致、殘尿量相當。但對於攝護腺肥大，已出現尿頻、尿急、尿不盡、夜尿增多、尿分岔及尿費力等症狀者，坐著尿反而較不費力，可改善排尿速度，縮短尿尿時間，以及減少殘尿量。

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除了改善攝護腺肥大者的小便困擾外，呂謹亨分享「坐著尿」還有4大好處：

1.延緩膀胱提早退化

站姿讓膀胱括約肌較緊繃，肚子需要出力才能排尿；而坐姿則讓括約肌能適度放鬆，膀胱不需過度用力即可排尿，因而膀胱便不會提早老化。本身有排尿困難者，可在馬桶下方放一張小凳子，上廁所時踩上凳子讓膝蓋高些，也能使括約肌放鬆、解尿更順利。

2.排出殘尿避免尿道感染

男性因尿道較長，解尿後容易尿液殘留，進而引起尿道感染。若採取坐姿解尿，可幫助殘尿排除。

3.避免長輩上廁所暈眩跌倒

老人家常常夜尿起不來，或是尿急膀胱太脹來不及上廁所，解尿時膀胱壓力突然降低，造成壓力性暈厥、頭暈跌倒的問題。反之坐著尿可減少上廁所暈眩跌倒的風險。

4.避免尿液亂噴

日本專家測試男性小便的水花噴濺程度，發現無論瞄準的是馬桶水位或內壁，只要是「站著上」就會造成肉眼難以察覺的水花四濺，最遠可達3公尺。即使已對準馬桶，部分民眾也會因為攝護腺肥大、尿道狹窄，甚至包皮關係出現尿液分岔，滴得到處都是，久而久之廁所就會飄散難聞異味。然而坐姿如廁可避免這窘境發生。

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