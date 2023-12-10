父母出錢在英國買樓　「躺平男」考慮移民返倉工　網民1原因支持

近年不少人選擇移民英國，有人更在當地置業安居，不過移民始終是人生大事，要作出決定並非易事。最近1名30歲男子在網上討論區發文，表示自己未有另一半，在香港任職月薪2萬多元的物管行業，而父母一直鼓勵他移民，甚至願意出錢幫助他在英國「上車」，兩老閒時可以到英國探望他。男子稱自己沒有宏大理想，一直過着「躺平」的生活，即使到英國生活，也大多只會找份貨倉工作，種種因素讓他非常苦惱應否移民。



有港男發文稱父母一直鼓勵他移民，甚至願意出錢幫助他在英國買樓，他指自己在香港過着「躺平」的生活，種種因素讓他非常苦惱應否移民。（示意圖／資料圖片）

樓主在連登討論區以「如果老豆老母幫你喺英國北面買層樓 你會唔會移民」為題發文，表示其父母一直希望他移民外國，「雖然屋企唔算有錢，但話幫我喺英國買樓，得閒嚟探我」。他表示，其家人有可能為他在紐卡素、利物浦、列斯等英格蘭城市置業，也有可能會選址威爾斯或蘇格蘭。

樓主指，自己年近30歲，「本身都喺香港躺平」，不喜歡生活壓力太大，也沒有女朋友，在香港任職物管，月入2萬多元，個人儲蓄約20萬元；由於一到埗即「有樓在手」，因此樓主即使最後決定移民，亦只打算在一般貨倉上班。

由於一到埗英國即「有樓在手」，因此樓主即使最後決定移民，亦只打算在一般貨倉上班。（《愛回家》劇照）

樓主坦言「本身都鍾意英國嘅」，但移民屬人生大事，故他仍非常苦惱，打算詢問其他網民的意見。帖文立即引來熱議，不少人都支持樓主移民，認為有父母出資買樓，毋須支付租金的話，生活壓力不會太大，加上樓主本身在香港並非高薪厚職，捨棄的東西不多，「即走啦，反正無嘢輸點解唔去新地方試下，你話你高薪厚職會搵少好多錢就話啫」、「你預計人工無大跌就走啦」、「一個人喺英國有樓有車牌返工唔會有咩壓力，差在頂唔頂得順悶」、「單人council tax（市政稅）有折，唔駛交租／供樓真係min pay（最低工資）都夠用」。

不過，也有部份網民勸樓主三思，留言稱「留港啦，都30歲好難過到去重新適應」、「外國住過未？如果去都未去過點知自己鍾意住？」。