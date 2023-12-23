2024龍年運程｜蘇民峰12生肖運勢+犯太歲化解方法一覽|屬龍易受傷

蘇民峰2024十二生肖龍年運程｜本港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《二O二四龍年運程》，近日更有英文版本，而他早前在個人facebook發布影片，拆解分析十二生肖在2024年龍年的運勢，到底哪個生肖在龍年最有財運？哪個生肖桃花旺？如果犯太歲又如何化解？蘇民峰師傅逐個生肖解答，逢凶化吉無難度。



屬龍運程運勢2024 - 犯太歲

屬龍人士在龍年犯太歲，易有悲觀負面情緒，最緊要切勿鑽牛角尖。特別在農曆三月係犯太歲月，需要外遊散心。在健康方面，屬龍人士龍年腸胃比較差。加上今年完全沒有吉星，運氣排第12。凶星方面，就有「劍鋒」和「伏屍」，代表容易受金屬所傷。而有「華蓋」，會覺得心情不開朗，令本身因犯太歲有負面情緒的你，心情會更差。更多屬龍感情/事業/健康運程2024詳情請看

屬龍的台灣藝人范瑋琪在龍年犯太歲。（范瑋琪IG圖片）

屬蛇運程運勢2024 — 天喜桃花年

屬蛇龍年財運不錯，又有天喜桃花，更加旺人緣，但是受到凶星影響，要更加緊跟緊工作，以免被人「被人（食）雞糊或截爆棚」。工作計劃上，宜見一步行一步，解決眼前問題才容易成功。更多屬蛇感情/事業/健康運程2024詳情請看

屬蛇人士喜迎桃花年，對事業人緣都有幫助。囻為藝人Ivy So蘇雅琳。（Ivy So IG圖片）

屬馬運程運勢2024

屬馬人士沒有犯太歲和沖太歲，「桃花排第7，運氣排第8，屬於一個比較平穩的生肖」。而今年有吉星「八座」，有利地位提升。但今年都易有手腳損傷，要留意。在事業上，今年都比較浮浮沉沉，難有突破。更多屬馬感情/事業/健康運程2024詳情請看

屬馬人士受到吉星影響，地位可望提升。圖為藝人阿Day許軼。（資料圖片）

屬羊運程運勢2024 - 沒有犯太歲

蘇師傅強調屬羊龍年年並非犯太歲，不過在出生在某些日期就要留意，易有有腸胃問題。今年排名並非太好，「桃花排第9，運氣排第10」。而龍年今年就易有女貴人相助，不過工作量會大大增加。更多屬羊感情/事業/健康運程2024詳情請看

屬羊人士會有女貴人相助。圖為十優港姐麥明詩。（麥明詩IG圖片）

屬猴運程運勢2024 - 太歲暗合

屬猴今年太歲暗合，對人緣好，間接對事業都有幫助，會有遠方貴人輔助。運氣排第7，屬於中游生肖。而今年屬猴是12生肖中有最多凶星，會有突然官非是非人事不和，但可以用風水搭救。更多屬猴感情/事業/健康運程2024詳情請看

MIRROR成員Anson Kong江𤒹生生肖屬猴。（資料圖片）

屬雞運程運勢2024 - 太歲相合

屬雞在龍年是太歲相合年，合代表人緣好，各樣事宜都比較穩定。但要留意屬雞人士2023年沖太歲，會延續到新曆4月5日，容易被金屬所傷。過了新曆4月5日，屬雞人士就會相對穩定。而感情方面，今年有「咸池」星，易有霧水桃花。更多屬雞感情/事業/健康運程2024詳情請看

屬雞人士龍年可能有霧水桃花。圖為MIRROR成員Ian 陳卓賢。（資料圖片/陳順禎攝）

屬狗運程運勢2024

屬狗人士由於沖太歲，代表動盪多變，有遷移、外出、變化之象，包括感情、住屋或事業上變改。在事業轉變方面，春夏出生人士想有改變，短期內可以稍為轉變。在感情方面，屬狗人士雖然桃花排第11，但未必一面倒欠佳。更多屬狗感情/事業/健康運程2024詳情請看

屬狗人士龍年動盪多變。圖為藝人古天樂。（資料圖片／陳順禎攝）

屬豬運程運勢2024

屬豬今年正值紅鸞桃花年，單身人士易遇上可發展的人，多年拍拖易結婚。加上今年都有有力的人緣貴人星，對事業也有不少幫助。財運排第3，屬於中上生肖，但要留意凶星有亡神星，易遺失個人物件。更多屬豬感情/事業/健康運程2024詳情請看

屬豬人士撞正紅鸞桃花年。圖為MIRROR成員Anson Lo 盧瀚霆。（資料圖片/梁碧玲攝）

屬鼠運程運勢2024

屬鼠上年是重桃花年，龍年是太歲相合年，代表穩定和人緣好，各樣事情順利，桃花排第4，運氣排第6，屬於中游生肖。如果還是單身，就可以繼續努力，特別是2024農曆2月，農曆2月是重桃花月，如果都是無桃花，就要等下一個桃花先可以。更多屬鼠感情/事業/健康運程2024詳情請看

屬鼠人士例如藝人MC張天賦，其桃花運在12生肖中排第4。（張天賦IG圖片）

屬牛運程運勢2024

蘇師傅形容屬牛人士來年運程「麻麻地」，但強調沒有犯太歲。但和屬龍、羊和狗一樣，特別在農曆3月、6月、9月和12月，都需要特別注意腸胃問題。而今年有陰煞，代表有女小人，所以要提防女性。更多屬牛感情/事業/健康運程2024詳情請看

屬牛人士在龍年要注意腸胃問題。圖為藝人周秀娜。（吳子生攝）

屬虎運程運勢2024

對於屬虎人士，龍年是驛馬年，有遷移外出變化之象，所以旅行、出差或搬屋的機會比較多。凶星有天哭星，代表心情不佳，容易哭泣，但都是普通凶星，影響不大。屬虎今年比較平穩。吉星是驛馬，凶星是天哭，都是一些細星。更多屬虎感情/事業/健康運程2024詳情請看

藝人楊千嬅等屬虎人士在龍年財運排行第1，但受到凶星影響，所以容易哭泣。（資料圖片/陳順禎攝）

屬兔運程運勢2024 - 太歲相害

屬兔人士2023年犯太歲，犯到農曆2月，容易有悲觀負面情緒，但可以去旅行化解。而龍年屬兔人士太歲相穿，，雖然只是輕微影響，但要特別留意農曆2月和3月，小心有腸胃和皮膚問題，同時感情上是非較多。財運排名第2，收入不穩定人士可以積極進取。屬兔人士桃花排第10。更多屬兔感情/事業/健康運程2024詳情請看

MIRROR成員姜濤屬兔，在龍年感情上是非較多。（葉志明攝）

本港著名堪輿學家蘇民峰師傅早前在個人facebook發布影片，拆解分析十二生肖在2024年龍年的運勢。（蘇民峰fb影片截圖）

（蘇民峰）