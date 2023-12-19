戒肉戒海鮮改食素　血脂仍超標1原因出事　專家教降血脂飲食3原則

肉類海鮮美味沒法擋，不過有膽固醇及高血脂問題的人就少吃為妙。台灣有營養師指出一個特殊案例，有高血脂患者已乖乖戒口，不吃海鮮及肉類，已改吃素，沒想到改變飲食習慣後，血脂仍是超標。營養師解釋，可能是部份素食料理，為了提升食材風味，常用油炸或重手調味，導致飲食中油脂量攝取過高而影響血脂含量。



台灣營養師沈宛徵早前在社交平台發文，指出接到1位有高血脂症患者的諮詢個案，對方為了控制膽固醇，已戒掉最愛的海鮮及肉類，改為素食，沒想到檢驗身體後血脂依然超標。

沈宛徵解釋該病例情況，可能是因部份素食菜式為提升食材味道，常用油炸或比較重手調味，導致飲食中油脂量攝取過高，因而影響血脂肪含量。

台灣營養師沈宛徵早前在社交平台發文，指1位有高血脂症患者的諮詢個案，對方為了控制膽固醇，已戒掉最愛的海鮮及肉類，改為素食，沒想到檢驗身體後血脂依然超標。（facebook圖片）

沈宛徵續解釋什麼是高血脂，她指脂肪主要包括膽固醇和三酸甘油酯，而高血脂是指血液中脂肪濃度超過正常水平，當血中的三酸甘油酯（理想濃度為 <130mg/dl）和總膽固醇（理想濃度為 <200mg/dl），其中之一或兩者皆超過正常值時，即稱為高血脂症，除了或會導致心臟病，亦與腦中風、糖尿病、高血壓、腎病等慢性疾病有關。

沈宛徵又教授「飲食3原則」來控制高血脂，提醒病友要保持運動習慣與減重，還有節制甜品或飲酒。

有高血脂家族史的朋友，飲食中的膽固醇仍然需要注意份量，如紅肉、炸物、加工肉、帶殼海鮮、蛋黃等。（GettyImages）

高血脂症飲食3原則



1.避開過多飽和脂肪酸食物

如：動物性油脂（豬油、牛油、奶油）紅肉、椰子油、棕櫚油等，以及內臟肥肉、蛋黃、蟹黃等。

食用油應選擇富含「不飽和脂肪酸」之植物油，如橄欖油、芥花油、苦茶油等，減少油炸或油煎改用油水烹調方式。

2.減少膽固醇

有高血脂家族史的朋友，飲食中的膽固醇仍然需要注意份量，如紅肉、炸物、加工肉、帶殼海鮮、蛋黃等。

有高血脂家族史的朋友，飲食中的膽固醇仍然需要注意份量，如紅肉、炸物、加工肉、帶殼海鮮、蛋黃等。（GettyImages）

3.提高高密度脂蛋白膽固醇

高密度脂蛋白膽固醇主要的功能是收集多餘的膽固醇，將其運送回肝臟進行代謝，對心血管健康有保護作用，可多吃「粗食」原型食物，與攝取充足膳食纖維，減少膽固醇再吸收。此外，養成運動習慣也是提升高密度脂蛋白膽固醇好方法。