懷孕36周孕婦食1顆士多啤梨狂吐1000毫升血　1原因險一屍兩命

懷孕中的準媽媽絕對要多加注意自身健康情況，內地1名已懷孕近36周的孕婦因為吃了1顆士多啤梨，之後竟連續吐了近1,000毫升（1公升）鮮血，幸丈夫及時將她送院，經醫生做手術搶救後，母子幸保平安。醫生診斷後則發現險奪命的原因並非來自士多啤梨，而是孕婦本身。



懷孕近36周的孕婦娜娜有晚吃了1顆丈夫士多啤梨，不久開始感到不適，更衝進廁所嘔了一大口鮮血，險釀一屍兩命。（資料圖片）

據內地媒體報道，來自杭州的娜娜已懷孕36周，而懷孕期間常出現孕吐情況，有時嘔吐物更會伴隨血絲。最近是士多啤梨當造季節，娜娜有晚吃了1顆丈夫買回來的士多啤梨。但不久過後便開始感到不適，其後更衝進廁所嘔了一大口鮮血。

丈夫見狀即馬上打電話叫救護車送院，但剛到急症室，娜娜又再嘔了另一大口鮮血。醫生初步診斷，發現娜娜已吐了近1,000毫升鮮血，於是立刻將她轉去杭州市第一人民醫院急症室。

後來經過醫生檢查，發現娜娜肚內的寶寶胎心不穩，情況十分危險，如果不盡快做剖腹產手術，母子皆可能喪命。由於寶寶已接近足月，娜娜與丈夫也決定同意進行手術。詎料寶寶取出後無呼吸亦無哭聲，醫生立即替他插管通氣和進行胸外按壓，幸成功救回小生命。

醫生其後作進一步檢查，發現並非士多啤梨出問題而令娜娜狂吐血，而她她的食道下段到賁門發現2處長約3cm的撕裂口，深達肌層，伴活動性出血，即診斷為「食道賁門黏膜撕裂症候群」。醫生於是迅速用金屬鈦夾以夾閉撕裂口止血，其後再沖洗出血部位，最後確定無活動性出血，便將娜娜送進ICU進行觀察，母子終平安活下來。

孕婦在懷孕期間如果發現有吐血、嘔血，或者血色大便，一定要注意可能是消化道出血，要盡快到醫院進行檢查治療，確保自己與孩子的安全。（資料圖片）

醫生解釋，食道賁門黏膜撕裂綜合症，是由於劇烈、頻繁的噁心或嘔吐，導致腹內壓力驟然增加，造成食道遠端或賁門處的黏膜，和/或黏膜下層撕裂，引起上消化道出血。

他亦提醒孕婦，如果懷孕期間發現有吐血、嘔血，或者血色大便，一定要注意可能是消化道出血，要盡快到醫院進行檢查治療，確保自己與孩子的安全。

（綜合）