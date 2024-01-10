悲劇！老公心愛模型遭奶奶全部丟掉　人妻嬲爆1招護夫獲網民激讚

婆媳關係從來也是火星撞地球的原理，雙方很易產生誤會。台灣1名人妻早前於網上發文，表示丈夫從小便喜歡玩城市模型，但奶奶卻是「買多少掉多少」。直至丈夫婚後，終可重拾童年夢想，在家砌出迷你城市模型。但樓主指，有次奶奶幫忙湊孫，竟擅自把丈夫的心血一次過掉棄，令他大受打擊。樓主忍無可忍，正面向奶奶開火說出心底話，以試圖保護丈夫，獲一眾網民激讚。



人妻忍無可忍，正面向奶奶開火說出心底話，以試圖保護丈夫，獲一眾網民激讚。（《BB來了》劇照）

該名人妻於「爆料公社」撰文大呻對奶奶的不滿，她表示丈夫從小就喜歡收集迷你城市的小配件，「小至汽車紅綠燈路邊的盆栽攤販，大至火車鐵軌、房子、造景、假山、大樓，他全都有，而且一看就是可以組成一個城鎮的」。

但丈夫在婚前很少拿出來，因為奶奶不喜歡他的愛好，以前曾試過「買多少掉多少」。樓主稱婚後便讓丈夫重拾兒時夢想，在家中訂造大木桌，讓丈夫砌起自己的「小王國」。

樓主續指悲劇近日卻發生了，最近有次因她與丈夫去員工旅行，需要奶奶來家中湊孫，奶奶一見到丈夫的模型，竟擅自把全部東西掉走，直至樓主夫婦回來，丈夫才得知此事，結果大受打擊，「兩母子當然就起了衝突，我也只能先把孩子帶進房間避開戰場」。

奶奶一見到丈夫的模型，竟擅自把全部東西掉走。（《BB來了》劇照）

樓主又指，奶奶當時氣沖沖的離開，而丈夫還在客廳哭泣，即使與小朋友安慰他一句「再慢慢買回來就好」，但也無用。「他長大後花了快10年的時間，藉由出差出遊一點一滴努力的收藏，想要彌補童年時期的缺憾，眼看夢想就快要實現了，一瞬間竟又破滅，就算是成年人也無法接受吧」。

樓主稱對奶奶過份的行為忍無可忍，即時發訊息給對方開火，「就算長大結婚當父母了，一樣可以懷抱夢想一樣可以玩玩具，為什麼要用舊有的思想限制阿威？妳是阿威的媽，他無法恨妳但我可以，請跟他道歉，否則就別怪以後都不聯絡了」。樓主最後更直言如果當個被討厭的壞媳婦可以保護丈夫，她非常願意。

人妻忍無可忍，正面向奶奶開火說出心底話，以試圖保護丈夫，獲一眾網民激讚。（《BB來了》劇照）

不少網民紛紛力讚樓主敢怒敢言，「就要斷絕往來啊」、「直接衝她家把她的衣服飾品全丟了啊」、「說得好，如果是我也會保護老公」、「你老公都成年了，婆婆還這樣不懂尊重，根本是倚老賣老」、「很多父母就是學不會『放下』，孩子都已經結婚生子，他們還是要繼續干涉，連孫輩都不放過」。

亦有網民勸樓主不應衝動，「由他們兩個母子去自行解決，你這個媳婦千萬別介入免得公親變事主」、「不是自以為英雄式的夾在他們母子之間，到最後你會發現兩面不是人」、「作為一個男人、一個成人，都沒辦法捍衛自己的興趣，遇事他是能承擔什麼？我看很難」。

（爆料公社）