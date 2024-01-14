小紅書女與港男拍拖　兩度來港被帶入小黑屋盤問　職員教1招解決

異地戀要面臨不同挑戰，內地1名女子在小紅書大呻，她手持旅遊簽證來港和香港男友相聚，但2次都被香港入境處職員帶到房間盤問，每次歷時約半小時，在第2次完成盤問後，她詢問是否每次過來港都會被攔截及詢問資料，職員稱是，並指由於她手持的是旅遊簽證 ，「基本這一年時間每次過關都要被詢問這些資料」，更指唯一解決辦法就是她和男友結婚，改為持探親簽證來港。網民紛紛留言指「可以讓香港的男友來看你，他應該不會被攔」、「讓你男友來深圳找你！ 我都是男友過來找我比較多」。



樓主第1次持旅遊簽證來港，即被入境處職員盤問。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，現正和1名港男交往，自己持有旅遊簽證打算來港和對方相聚，之前從來未試過被香港入境處帶到「小黑屋」，但今年1月2日就有了第1次，當時經深圳灣口岸如常過關，但收不到訪客批准單據，隨後入境處職員上前了解，樓主詢問發生何事，其中1名女職員反問「自己做了什麼你自己不清楚嗎？」。

樓主自問奉公守法，但仍被帶到1個房間，內有至少5人，表示「看記錄來港時間非常頻繁」，盤問來港目的、住址，逗留時間，以及是否知道訪客不能在香港經商等問題，當得知樓主來港探男友時，便問清楚其男友的所有資料，包括工作性質和住址，職員更指「之後要是一樣過來頻密，也還是會這樣被詢問」，全程大概30分鐘，最後樓主獲放行。

樓主不信邪，決定第2次入境香港探望男友，結果一樣被盤問。（小紅書圖片）

樓主事後收到不少私訊，聲稱「之後每一次過關都會被攔截」，樓主不信邪，決定第2次入境香港探望男友，她再在小紅書交代情況，遭遇一模一樣，連問題和詢問時間都相若，只不過今次職員態度較好。樓主忍不住反問職員是否每次過來都要被攔截被詢問資料，職員表示的確如此，理由是她持有旅遊簽證 ，「基本這一年時間每次過關都要被詢問這些資料」，唯一解決辦法就是和男友結婚，改為探親簽證，令樓主慨嘆「異地戀太難了」。

不少網民紛紛留言指「可以讓香港的男友來看你，他應該不會被攔」、「讓你男友來深圳找你！ 我都是男友過來找我比較多」、「我以前沒跟我老公結婚時候，每次過關都去小黑屋被問話，而且只給2、3天逗留，後來逼着結婚了」、「加油」。

（小紅書）