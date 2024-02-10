大年初一12個禁忌懶人包　打小孩惹官非　做錯一件事隨時掃走財氣

過新年代表一個嶄新的開始，台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙提醒，農曆新年初有12禁忌要注意，以免招來不良的影響，倒楣一整年！



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一、忌吵架或打罵小孩：不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。

二、不可灑水、掃地或倒垃圾：以免掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

三、忌吃稀飯：稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

四、忌殺生：在新正殺生，恐怕會惹來血光之災。

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五、忌向人要債：除了給對方觸霉頭，對自己也不好。

六、忌欠錢：若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

七、忌睡午覺：俗話說：「男睡田崩，女睡廚垮」。睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

八、忌打破東西：打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎（歲歲）平安」，初五再拿去丟掉（送窮）。

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九、忌回娘家：嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。

十、忌燈全關：大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

十一、忌說不吉利的話：這是平時就不該說的，例如「死」「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

十二、紅包送禮不能是單數：好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元（台幣）等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及4的金額在傳統禮數上，是不吉利的。

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