派紅包給小孩竟被亂丟　網民揭「可能與通脹有關」：連十抽都不夠

許多小朋友在過年時，最期待的就是「發紅包」的環節。不過，有台灣網民在PTT透露，自己長大後發現現在的小孩拿到紅包都亂放，對紅包根本不在意，於是好奇詢問「現在小孩是不是感受不到過年收紅包的喜悅？」



原PO表示，他小時候很喜歡過年，因為可以收到很多200元至2000元（台幣、下同）左右的紅包，然而他就算只收到200元也很開心，「雖然紅包轉眼間就被媽媽收走，但還是會留少少的錢給我東買西買」。

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不過，等原PO長大要發壓歲錢給姪子和朋友的小孩，金額1000至2000元，卻發現現在的小孩收到紅包後都亂丟，似乎對紅包根本不在意，於是他好奇提問：「現在小孩是不是感受不到過年收紅包的喜悅？」

貼文一出，引起許多網民議論，「娛樂和物質生活差太多了」、「原來是紅包通膨了，還在1000元」、「小時候200元可以去電動間當老大，現在200元能做什麼？連十抽都不夠」、「不缺錢的小孩根本對紅包數字無感」、「平常就拿很多了，父母超寵」、「他手上那台手機都不只2000元了」。

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對此，還有不少網民建議，「幫他手遊課金兩單，可能會比較興奮」、「現在包小朋友都1000元起跳了，要有感覺可能要包6000元」、「改儲值200元可能有感」、「改包樂透啊，每一包都有富翁的希望」。

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