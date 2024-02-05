校巴亂越雙白線掉頭！公審者1原因反被圍攻：問吓自己有無違規先

校巴要負責接載學童，行車時理應安全至上！不過日前有司機上載車Cam（行車記錄器）片段，顯示有校巴於旺角公然跨過雙白線並掉頭，片主看不過眼故嘲諷「手法純熟；迅速」。帖文引起網民兩極討論，有人批評校巴司機罔顧安全；但亦有人指樓主公審屬多此一舉，「又影響唔到你」、「線係死嘅，人係生嘅」。有人留意車cam畫面疑停泊在路邊，故質疑片主違泊，「你擺係街都好影響人，唔1823（舉報）埋自己？」。



有司機分享車Cam片段，公審校巴跨過雙白線並掉頭惹熱議。（FB「車cam L（香港群組）」）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發布短片，揶揄稱「手法純熟；迅速」。片段顯示，事發於旺角染布房街，1輛校巴原先往廣華醫院方向直駛，不過駛至麥花臣匯對出卻突然右轉，並跨越雙白線以掉頭至對面行車線。雖然當時未有車輛駛經繼而造成不便，不過卻明顯違反香港道路法例，樓主因而上載影片公審。

事件引來網民兩極意見，有網民指樓主公審多餘，覺得可以「隻眼開隻眼閉」，「見人違規，個心好唔舒服？」、「其實係咩心態？又影響唔到你」、「線係死嘅，人係生嘅」、「揸咗咁耐車 ，問吓自己有無做違規事先去篤人」。亦有人留意到片主車Cam顯示疑停泊一段時間，質疑對方違泊，「違泊就得，校巴唔U（U-turn）得？」、「你擺係街都好影響人，唔1823（舉報）埋自己？」。

不過亦有留言斥校巴司機罔顧安全，「一個月後收告票自然識搵返正確路線行」、「仲話標明安全送小朋友上學，宜家似送小朋友上路多啲」、「技術100分，態度50分」、「唯有寄望唔好有意外」、「縱容馬路炸彈，只會再有機會發生車禍」，同時反駁覺得無問題的網民，「個個都講到唔影響，咁唔使（要）條雙白線啦」。

根據運輸署網頁顯示，若然路面出現連續雙白線，即如片中所示，駕駛者則不得橫越或跨越。但亦有例外情況，如駕駛者可以越過雙白線向右轉入，或轉出任何與該條車路毗連的道路、處所或地方。

（FB「車cam L（香港群組）」）