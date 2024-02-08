車房太子爺偷駕顧客跑車！飆車撞毀後拒認賬　事後咁處理勁離譜

原打算送車去維修，不料卻「衰上加衰」！新加坡有男子將愛車交給修車廠維修，並有預先提醒車房老闆兒子不要駕駛其跑車，但對方沒有把話聽進去，更擅自駕走汽車用來「遊車河」和接載朋友，之後不幸發生撞車意外，令車損毀嚴重。車房老闆原表示願意負責，之後卻改口，更辱罵事主「新加坡人就是囂張」，離譜態度令人嘩然。

事件引來網民關注，有人批評車房父子倆「讓馬來西亞人民感到羞恥」，並力撐事主報警索償，惟當事人回覆指已委託律師處理，可是對方否認過失，他極為不滿下決定公開事件。



大馬有車房太子爺擅自駕走顧客跑車，意外撞車後卻不認賬。（FB「Mac Seah」影片截圖）

綜合馬來西媒體報道，新加坡藉車主謝姓男子（Mac Seah）於上月17日在社交平台分享令人震怒遭遇，引來網友關注。事緣1年前，他因為在馬來西亞有生意業務往來，故於當地購買1輛有大馬註冊車牌的日產跑車（Nissan Fairlady），以作送給妻子禮物。他之後透過相熟汽車維修員推薦，將車輛送到涉事車廠維修。儘管他早已「先小人，後君子」提醒車廠老闆兒子不可以駕駛其跑車，但對方懶理，其後更發生交通意外，令車輛損毀嚴重。

事主分享片段可見，事發於去年11月17日，車廠東主兒子未經謝男同意下，擅自將其跑車偷偷駕出路面，當時對面線有1輛馬來西亞國產汽車（Perodua Myvi）正直駛，而他右轉時和對方相撞，導致車嚴重損壞，尤其車頭位置。

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謝男事後翻看行車紀錄，發現令人震驚真相。原來該太子爺已非首次駕走其跑車出行，早前亦曾駕駛跑車去「遊車河」，以及用來接載朋友，某次車速甚至狂飆到時速每小時130公里，書面全都被記錄。

事件被揭發後，謝男想向車廠老闆要求交代，對方原先請他不要公開事件，亦承諾願意負責，聲稱會賠償所有費用。惟相隔一段時間後仍未獲對方回覆，後來車廠老闆和兒子堅持要和謝男面談，那時兩人卻反口表示不願承擔責任，老闆甚至辱罵「新加坡人就是囂張」，又恐嚇：「等着瞧！」

謝男表示，被撞毀跑車原本被送至廢車回收場，但車廠老闆卻擅自拖走跑車拿去維修。他不滿和對方交涉，對方囂張稱：「你能拿我怎麼樣？」現時跑車已被移交另一間信譽良好的車廠檢驗，報告顯示車輛有嚴重損壞，已無法繼續使用。他怒稱，將會循法律途徑對車廠兩父子追究，勢必讓他們付出代價。當地有媒過曾向涉事車廠進行查詢，未獲回應之餘，地圖上顯示車廠位置亦變更為永久關閉。

事件公開後引來兩地網民關注，有人認為車房父子必須嚴懲，「幸運的是沒有造成人命傷亡」、「（車房老闆父子）讓馬來西亞人民感到羞恥」、「報警吧」、「大多數人都會關閉工作室，並以另一名字重新開業」、「你有行車記錄器紀錄，訴訟將他們榨乾」。不過樓主回覆指雖然已委託律師處理事件，「目前正在評估損失，但他們否認過失」，故有留言感嘆「跨國糾紛並不容易」。

（綜合）