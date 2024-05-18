俄羅斯是愛好讀書的民族，閲讀是俄羅斯文化的重要組成部分。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不僅擅長柔道、騎馬等運動，同時也是一名愛書人，其年少時就與書相伴，並一直保持閲讀的良好習慣。

本文轉載自微信公眾號中國現代國際關係研究院，撰文：葉天樂（現代院歐亞研究所）



普京閲讀興趣廣泛，最愛文學與歷史傳記類書籍。他曾表示讀書令他「思考並進入另一個有益、美好而且有趣的世界」，其在講話與著作中經常引用名著中的「金句」。

2024年5月17日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）抵達哈爾濱，這是他此次對中國進行國事訪問的第二個城市。圖為他5月17日參加第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕禮並發表講話。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

少負讀書志，常懷報國心

普京中學時就已養成讀書的習慣。正是由於廣泛的閲讀，普京逐漸樹立起報效國家的堅定理想。對他而言，讀書是一種習慣，也是一種精神享受。他曾說普京年少時曾醉心文學，最愛讀法國文豪大仲馬（Alexandre Dumas）的作品，幾乎到了廢寢忘食的地步。1965年，著名諜戰題材小說《劍與盾》發表，書中講述了二戰期間一名蘇聯特工潛入納粹內部並挫敗敵人陰謀的驚險故事。此書對普京影響頗深，讀後立志要成為一名為國家效力的情報人員。這或許為其此後進入蘇聯國家安全委員會（克格勃）工作埋下伏筆。

上下觀古今，胸有萬千途

俄羅斯文學與其民族特質類似，有着獨特的兩面性，既有浪漫、豁達、樂觀與奔放，也有凝重、孤傲、堅韌與矛盾。在俄羅斯文學的殿堂中，普希金、契訶夫、托爾斯泰、果戈里、陀思妥耶夫斯基、屠格涅夫、高爾基、阿赫瑪託娃等大師燦若群星。

普京尤愛俄羅斯作家的作品，他曾表示經典著作關乎永恆的人類價值觀，其在不同歷史時期都是通往無盡知識海洋的指南。

普京曾透露自己最推崇陀思妥耶夫斯基的《卡拉馬佐夫兄弟》《罪與罰》、托爾斯泰的 《安娜·卡列尼娜》《戰爭與和平》和屠格涅夫的 《獵人筆記》等作品。他的辦公桌上還長期擺放着詩人萊蒙托夫的著作。

2018年出席獨聯體國家領導人峰會時，普京身邊一直帶着一本俄羅斯著名詩人普希金的《葉甫蓋尼·奧涅金》，即使是在獨聯體峰會文件簽字儀式上，普京也一直帶着這本書並不時翻看，幾乎到了「手不釋卷」的地步。此書被譽為「俄羅斯生活的百科全書」，也是俄羅斯文學愛好者的必讀書目。

除俄羅斯作家外，普京也閲讀西方作家的文學作品，如傑克·倫敦、儒勒·凡爾納等。他尤其喜愛美國作家海明威的《老人與海》《喪鐘為誰而鳴》《永別了，武器！》等。

英賢雖異世，自古心相許

普京愛讀的另一類書是人物傳記與歷史著作。如彼得大帝、葉卡捷琳娜二世和沙俄時期著名政治家彼得·斯托雷平等名人的傳記等。普京還熱衷有關俄羅斯思想和哲學的書，比如伊萬·伊雷因的 《歌唱之心：俄羅斯沉思錄》《我們的任務》和尼古拉·別爾嘉耶夫的《論人的命運》。

俄國史也是普京的涉獵範圍之一，瓦西利·克柳切夫斯基的著作《俄國史教程》和《葉卡捷琳娜二世執政史》都在其閲讀清單之中。2006年普京曾在一次記者招待會上透露，他在乘車上班的路上會用「聽書」的方式閲讀有關俄羅斯歷史的書籍。

葉卡捷琳娜二世是俄國歷史上的知名女王，圖為俄國電視劇Ekaterina劇照，該劇講述這位女王一生（劇照）

在諸多俄羅斯哲學與歷史學家之中，普京最為推崇的是二十世紀初俄羅斯政治哲學家伊萬·伊雷因，普京經常在其著作與講話中引用伊雷因的話。

伊雷因認為，俄羅斯問題的根源在於「法律意識」發展不夠。鑑於此，民主並不是一種合適的政府形式。伊雷因認為國家元首必須有單一的意志。俄羅斯需要一個「統一、強大、在權力範圍內的國家權力」。同時，這些權力必須有明確的限制。統治者必須得到民眾的支持；國家機關必須負責、問責；必須維護合法性原則，法律面前人人平等。良心、言論和集會自由必須得到保障。私有財產應該神聖不可侵犯。

伊雷因認為，國家應該在其有權管轄的領域擁有至高無上的地位，但應完全遠離其無權管轄的領域，例如私人生活和宗教。有學者指出，普京的許多執政理念秉承了伊雷因的哲學思想。

展卷以潤心，贈書以會友

普京不僅自己熱愛閲讀，還積極呼籲俄羅斯民眾多讀書、愛閲讀。他曾表示，俄羅斯長期以來一直是世界上讀書最多的國家之一，國家的智力與文化取決於書籍所形成的道德、精神價值觀與倫理準則，這是人們思考、反思與分析的基礎。普京還積極呼籲年輕父母們以身作則，多多閲讀，引導下一代成為愛好閲讀、熱愛文學的人。

普京還經常以書籍作為禮物贈送外國元首。2023年獨聯體元首峰會上，普京向與會領導人贈送了三卷本的《獨聯體國家當代文學選》與兩卷本的《現代俄羅斯文學》，意在向各國領導人展示獨聯體內部的文化聯繫。

普京訪華：俄羅斯總統普京5月15日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會。（Sputnik/Alexander Ryumin/Pool via REUTERS）

2024年5月7日普京就職後，計劃首訪中國。此前他在提及訪華計劃時曾表示將帶一本書作為禮物訪問中國並贈與中方領導人，即俄國著名作家車爾尼雪夫斯基的小說《怎麼辦》。

《怎麼辦》是車爾尼雪夫斯基的代表作之一，是俄國文學里程碑式的作品。這部小說以男女愛情糾葛為線索，但背後表達了作者的社會理想和政治主張，以及建立一個烏托邦式的美好社會的理想。這部書的核心內容是提倡「人類應當獲得真正的解放」，並回答了在時代意義上應該「怎麼辦」的各種問題，作者希望在困境中不斷地改造自己，從實際出發，解決實際問題。

當前俄羅斯正面臨冷戰結束後最為關鍵的歷史時刻，如何處理烏克蘭危機、北約東擴、俄與西方對抗、民生與經濟發展等諸多問題是普京新任期難以繞開的任務。作為長期保持良好關係的全面戰略協作夥伴，中俄必須繼續攜手走出大國、鄰國和睦相處、合作共贏的嶄新道路，造福兩國和兩國人民，為國際公平正義貢獻智慧、力量以及越來越多的「怎麼辦」。