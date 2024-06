CHANEL不斷加價你又買？ 幾招令您相信「有買貴冇買錯」欲罷不能

今年4月,社交媒體與影片平台上頻頻出現由荷里活著名影星畢比特(Brad Pitt)與西班牙女星彭尼露古絲(Penélope Cruz)主演的Chanel廣告。從廣告的選角和格調來看,這次Chanel似乎要在奢侈品世界,尤其是手袋類別中做出明確宣言,強調它經典垂蓋手袋(Classic Flap)歷久不衰的長期價值,為Chanel未來調高價格鋪路。



今年3月,Chanel的經典垂蓋價格再次上漲6%至8%,所有經典垂蓋零售價均已超過1萬美元(約7.8萬港元)了。經典迷你方形手袋(Classic Mini Square)和經典迷你矩形垂蓋(Classic Mini rectangular flaps)的價格也上漲了6%,目前售價分別是5000美元(約3.9萬港元)和5200美元(約4萬港元)。它的經典中號垂蓋目前零售價是10,800美元(約8.4萬港元),比2023年的10,200美元(約8萬港元)貴了6%。

美國影星畢彼特與西班牙女星彭妮露古絲2024年為Chanel拍攝新一輯廣告(Chanel官方網站)

每年加價兩次 對二手銷售商提訴訟

儘管Dior和LV等其他主要奢侈品牌也相繼調高價格,但沒有像Chanel加價加得如此驚人。過去幾年,Chanel每年都在3月和9月調高價格。

根據個人經驗,在專櫃的Chanel中型經典手袋的價格,從2019年的5800美元(約4.5萬港元)上漲到今年初的10,200美元(約8萬港元),升幅達75%,這還沒有計今年最新的升幅。

如今,全球奢侈品消費放緩,許多品牌放緩了加價步伐,但Chanel依然故我,專櫃銷售人員一直同熟客講,新一輪加價要來了,遲買又會變貴。

專櫃價格上漲,連帶二手市場也受波及。大概5至10年前,二手Chanel經典垂蓋的價格大概是2000美元至3000美元(約1.5萬至2.3萬港元)左右。現在,同款手袋的價格已上漲到5000美元至9000美元(約3.9萬至7萬港元)。

Chanel對The RealReal和What Goes Around Comes Around等奢侈品二手零售商發起商標侵權訴訟,指只有Chanel才能鑑定Chanel,堅持在專門店購買一手手袋的重要性。

要跟愛馬仕(Hermès)齊名

Chanel時尚總裁帕夫洛夫斯基(Bruno Pavlovsky)今年初被媒體追問時坦言:「我們並不追求市場定位,但我們必須提高價格,以覆蓋成本。」

儘管在通貨膨漲大潮下,所有物品都在漲價,但筆者周遭愛手袋的朋友對Chanel一漲再漲的解讀是,這跟通脹關係不大。他們認為,Chanel是要跟上愛馬仕的定價策略,並與後者在奢侈品世界的聲望和地位齊名。

Kelly比Birkin小巧,兩款手袋都是公認最具投資價值及保值的款式。(Getty Images)

Hermès Birkin手袋

香奈兒的漲價策略的確與愛馬仕有相似之處。大概在2000年代初,愛馬仕的Birkin和Kelly等手袋的價格就是突然大漲,直接把定位與周邊的奢侈品牌拉遠。

不斷的漲價,本身也是一種刺激消費的「激將法」,因為消費者會出現「現在不買,以後更貴」的「FOMO」(Fear of Missing Out,錯失恐懼)心態。

實施配額制度

另一方面,自2022年6月以來,Chanel開始實施配額制度,與愛馬仕限制經典手袋供應的制度類似。因為這個限制,許多渴望擁有Birkin的愛馬仕粉絲必須先購買愛馬仕的其他產品,如圍巾、鞋子和皮帶,才能夠排隊買Birkin等更高端的產品。

先不論香奈兒、愛馬仕限制經典包袋供應的對錯,但很明顯的是這正好反映奢侈品的稀缺性。如今,香奈兒與之前算是高它一個檔次的競爭對手愛馬仕,幾乎已處同一檔次。

本文獲《聯合早報》授權轉載



香奈兒的經典款手袋(CHANEL)

香奈兒的經典款手袋(CHANEL)

【延伸閱讀】黑暗榮耀惡女「Hermès手袋牆」揭秘 美指「高級訂製」豪宅衣飾一絲不苟(點圖放大閱讀):

+ 40

【延伸閱讀】女子寄7萬Hermès手袋突被順豐告知「中途燒毀」 無車禍證明惹議(點圖放大閱讀):