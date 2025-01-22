佩洛西效應？最新交易買入看漲期權　Tempus AI股價飆升

1月20日最新的美國國會議員交易紀錄文件披露，美國眾議員、前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）近期購買Tempus AI（TEM）公司股票的看漲期權（Call Option）後， Tempus AI股價在1月21日大幅上漲35.5%，創下該股票去年六月上市以來的最大單日升幅，1月22日盤前再升逾12%。



Tempus AI是一家將AI技術應用於精準醫療的公司，成立於2015年。

Tempus AI（TEM）股價在1月21日大幅上漲（網站截圖）

佩洛西在文件披露，從去年年底到今年1月20日期間，她有多宗股票交易，除了大筆押注NVDIA（NVDA）丶Alphabet（GOOGL）丶Amazon（AMZN）等科技巨頭外，較令人意外的是她也購買Tempus AI等一些知名度不是很高的企業的看漲期權，其中以20美元（約155港元）的行權價（Strike Price）購入50份Tempus的看漲期權，到期日為2026年1月16日。

佩洛西是民主黨內領袖，在政界以外，她近年也因在股市成績亮眼，意外引起不少股民注意，她對Tempus AI的興趣被指激發了投資者的熱情。

根據追蹤國會股票活動Unusual Whales網站的數據，佩洛西的投資組合去年回報率達到70.9%，標普500指數（S&P 500）的升幅則為24.9%。