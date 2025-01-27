荷蘭科學家發現地球存兩座「超級山峰」　高1000公里是珠峰逾百倍

坐落於中國與尼泊爾邊境處的珠穆朗瑪峰是世界第一高峰，海拔約8848米。這座由新西蘭的登山家Edmund Hillary與39歲尼泊爾嚮導Tenzing Norgay在1953年最先登頂的高峰，成為歷年來世界各地登山愛好者的終極目標。來自荷蘭的研究團隊近期指，發現地球上存在兩座「秘密山峰」，高度竟達1000公里，比珠峰高逾一百倍。



為何我們看不到？

這項由荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）科學家於1月22日發表在《Nature》上的研究指出，這兩座「超級山峰」實際上並不在地球表面，而是潛藏在人們腳下約2,000公里處的地球外核與地函交界的區域，處於於非洲和太平洋之下。學界認為，地球由三層組成──地殼、地函和地核，後來地核又分為「內層」和「外層」。

荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）研究團隊在網上公布的研究成果，圖為文中配圖指明LLSVP的位置以及地震波速度與傳播受到阻礙時的地球橫斷面示意圖。（Utrecht University）

研究團隊表示，通過研究地震產生的地震波探測出這二座巨峰，因地震波在地球內部傳播途中，若遇到不同的物質則會產生不同的反射或衰減等現象，進而因此得知地幔中存在兩個被稱為「低速區」（LLSVP）的巨大區域，地震波在這裏就會顯著減速。

研究人員估計，這些巨峰的歷史至少可追溯至5億年前，甚至可能形成於地球誕生之初的40億年前。另有加州理工學院的研究人員指，LLSVP可能是數十億年前一顆如火星大小的名為Theia行星撞擊地球留下的殘骸，還發現有來自Theia的物質帶入地幔深處，約佔地球總質量的2%，進而相信有殘骸融入地球內部。