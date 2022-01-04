新垣結衣「分居婚」算正常？日本新世代婚制　「3年離1次」更恩愛

時間一晃，來到了2022年，擺在年輕人腦袋上的事情，即將再次登上日程——那就是脫單和家人催婚！



作為一個超級大齡青年，日站君已經佛了。而最近掃了掃日本，日站君居然發現日本的年輕人也愈玩愈花，把我們傳統意義上「一生一代一雙人」的婚姻制度，搞出了千奇百怪的形式，今天我就來帶大家開開眼！

結婚變合同婚 3年離一次 點圖了解更多日本的新世代婚姻▼▼▼

+ 22

合同婚：一年一簽

江添與長谷川夫婦就是日本年輕夫妻中的一個最新的特殊例子。兩個人從2014年開始進行「同居+事實婚」（即不領證登記，只是以夫妻名分住在一起），以每年更新一次的「合同」來約束互相的生活。二人經濟獨立，出門吃飯、買東西統統AA，也不做「夫妻關係」的嚴格約束，被網友評價為「簡直是比室友更親密的室友」。早前，他們約上律師將關係做了公證，算是給多年的「同居生活」一個正式的認定，兩個人都說：其實已經這麼久了，有沒有都行，不過還是做一個比較省心。

之所以採用這種形式，作為妻子的長谷川表示當年的她認為自己「並不適合談戀愛，但是又有結婚的意願」。而作為丈夫的江添在當時過着的是時下非常流行的群居社群共享生活空間的方式，兩個人相處之後一拍即合，也覺得這種方式不錯，乾脆就在一起了。兩個人都認為，這樣的形式最大的好處是「在回家的時候，家裏有人在」，「生病的時候有人照料關懷」，「能解決一個人解決不了的一些問題」。而將財產等進行一一公證後，二人表示也不會有什麼經濟糾紛的問題產生。怎麼都有點《逃避可恥但有用》的現實版的意思了。

日本的網友對倆人的這種婚姻形式，也表示出了各種不同的觀點。有的認為「這種形式不錯，算是各取所需，就是好像和『結婚』沒什麼聯繫」，還有的人表示「這不就是以出軌為前提的關係嗎」，也有表示支持的，並且說自己「沒領證的事實婚也持續了20多年」。另一個網友，則指出了一個問題：「雖然肯定有不贊同的，我也不會去這麼幹，但是現在結不了婚的人那麼多，幾十年後孤獨一人終老的事態已經是可以預見的事實，那麼這種形式是不是也是一種合理的選擇？」這讓日站君想到看到的日本綜藝節目中，一個日本的72歲的爺爺雖然完全沒有談過戀愛，但是一直不懈的「追求結婚」的夢想。在日本，確實有無數的人主動或者被動的選擇單身生活。而對於現代人來說，「需要人陪伴」更多的原因，也許主要在於「害怕孤獨」。

【延伸閱讀】日本女性婚後冠夫姓不是法律規定？「夫婦別姓」成尊重女權的訴求（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

換姓婚：三年離一次

另一個案例，則比較具有日本自己的地域特色。大家都知道，在日本結婚後，一般是女方隨夫姓。而在現代，隨着女性地位的上升，愈來愈多不同的情況，也正在日本發生。阿座上與水落這一對夫妻，就是「換姓婚」的例子。兩個人大學裏認識交往，在結婚前夕因為「冠姓」的問題，大吵了一架。女方表示：「水落這個姓氏放男的身上又不是不好聽，也沒什麼不能用的。」男方表示：「這事兒沒見過啊，怎麼突然要這麼改了？」在徵求了家人各種意見之後，阿座上（夫）對未婚妻的想法表示了理解，兩個人乾脆的選擇了「先用妻子水落的姓氏，3年過後離婚再換姓再結婚」的仰天方式，達成了一致意見。網友表示，雖然不是什麼大事兒，而且不是自己的事兒無所謂，但是要是放自己身上，就感覺這操作簡直太麻煩了！不過沒法管人家怎麼想，兩個人已經在2019年高高興興的離婚，然後現在已經換了姓又快快樂樂的再婚了，算是皆大歡喜。而實際上，日本在這兩年推行製度改革，已經在很多證件上採用了「將新姓和舊姓一起顯示」的情況，估計再過幾年，可能還會有新的變化吧！

二次元婚：我喜歡的不是真人

另一類人則是「對三次元一點興趣也沒的」人士。日站君曾經也介紹過島國與初音結婚的一個小哥。這麼結婚，甚至平穩的過了一整年，可以說是老二次元了。而像這樣的人群，其實是非常的龐大。網上還有一位叫「降谷織」的網友，表示自己嫁給了《名偵探柯南》中的降谷零（也就是人氣角色：安室透）。和初音男主角一樣，她也像模像樣的拍了婚紗照片。由於自己的職業是占卜師，她還開設了諮詢網站，專門為日本的宅們解決各種各樣的人生問題，也有很多人會跑來找她詢問「嫁給二次元」等相關的問題。對於自己為什麼選擇「二次元婚」，降谷織坦言說：「我們這個群體很多人自卑感是很重的，對肯定的話語很多時候都是半信半疑。所以很多時候，根本無法承受戀愛帶來的壓力，所以選擇二次元角色，也是一種安慰。」

【延伸閱讀】青梅竹馬的日本死黨 長大後分開才知已深愛對方 結局平凡卻感人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 46

正常的婚約，奇葩也不少

除了上邊那幾種「離奇」的婚姻形式之外，其實在島國，正常的婚姻帶來的問題也不少。比如日本知名綜藝《跟拍到你家》中，就曾介紹了一個24歲年輕媽媽TOMONA的「忍耐婚姻」生活。這位年輕媽媽帶着8個月的孩子，不僅曾經是一名封面模特，甚至還上過日本國民電視劇《金八先生》，出演過其中的學生角色。就是這樣一個有着不錯前景的女孩子，嫁給了現在的老公，32歲的夜店老闆，還要每天忍受着老公對她說「我們離婚吧」！而原因居然是「我的老公想和別的女人出去玩」。而這之前，TOMONA被老公猛追三個月，三個月裏天天被老公說「喜歡你」才勉強同意，真是「男人心，海底針」。在節目組對老公的電話採訪中，問道：「你喜歡自己太太哪一點呢？」男方表示：「她什麼事都會為我做這件事吧。」簡單說就是喜歡老婆當保姆，完全令人無語子！有了孩子，離婚是不可能離婚的，在這種情況下，TOMONA也只能苦笑着表示忍耐下來。在拍攝期間，男方居然破天荒的回了趟家，攝製組抓住機會問道：「你覺得這個婚姻最好的地方是什麼？」他回覆道：「回到家發現自己不是一個人，這是最幸福的事情。」

不論採用正常婚姻制度，還是特殊的形式，在日本選擇結婚的人更多的原因不是愛情，而是「不願意回到家看到空蕩蕩的房間只有自己」，這可能才是當代社會最悲哀，也是最現實的事情吧。在日本年輕人陷入「婚姻泥沼」之下，其實中國也面臨着同樣的問題，據民政局統計，中國單身男女人數已經接近2億，獨居人口8000萬，而在十幾年後，可能形勢會更加嚴峻。一方面覺得「單着挺好」，另一方面又「期盼結束單身生活」，是現在大部分年輕人的主流心態。

在這個節奏越來越快，意識越來越獨立的社會中，更多的人由於各種原因，選擇了一個人住、一個人生活，而結成家庭的年輕人們，也會因為來自各個方面的壓力，迎接婚姻中一個又一個的考驗。是什麼讓你選擇一個人？又是什麼讓你決定和另一個人攜手在一起？你對日本的這些制度與案例態度如何？留言區裏，我們想要看到大家的答案。

【延伸閱讀】日本人妻被嫌「冇仔生」終搞到離婚 劇情神展開收穫超美滿人生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 52

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】