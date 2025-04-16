Coldplay成員Guy Berryman遊歷香港多區 行山登龍脊 大嶼山觀佛
撰文：莊勁菲
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英國天團Coldplay上周六（4月12日）在香港啟德體育園完成一連4場演唱會，47歲的樂隊低音結他手Guy Berryman和伴侶Keshia Gerrits也趁機在香港展開觀光之旅，根據Keshia Gerrits最新上傳的照片，兩人在香港期間不僅到石澳的知名山徑「龍脊」行山，又到大嶼山參觀天壇大佛。
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Keshia Gerrits在社交平台Instagram上發的圖文顯示，她與Guy兩人一起在香港旅行，遊玩香港景點，登上龍脊、大嶼山，一覽美麗自然風光。
來自荷蘭的35歲模特兒Keshia Gerrits自2012年起Guy開始交往，兩人已於2014年訂婚，有2名孩子Lucien和Bea。
至於Coldplay另一團員、主音Chris Martin周一則在Instagram發影片，背景為香港海旁，他感謝香港人支持樂隊，透露自己受抑鬱症困擾，向粉絲分享對抗焦慮的妙招。
Coldplay結束香港之旅後，4月16日晚上會在韓國首爾舉行演唱會。
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