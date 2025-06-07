職業特工隊8湯告魯斯連跳16次「火傘」　破健力士世界紀錄｜有片

美國巨星湯告魯斯（Tom Cruise）親自上陣挑戰高難度的特技動作，是《職業特工隊》系列最吸睛的看點之一，他這次在拍攝《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning／職業特工隊8）期間，憑藉16次「火焰跳傘」打破了健力士世界紀錄（Guinness World Record）。



在《職業特工隊：最終清算》中，湯告魯斯展示了經典奔跑、飛車追逐、近身搏擊、高空吊掛與攀爬飛機等一系列驚險刺激的場面。他甚至潛入水中執行任務，登上航空母艦，並出動潛水艇。

在電影中，他所飾演的特務從一架正在燃燒且在空中解體的飛機上墜落；他拉開降落傘，卻眼睜睜看着傘具起火併迅速燃燒，迫使他在急速下墜時緊急使用備用降落傘。

湯告魯斯在南非的德拉肯斯山脈（Drakensberg）拍攝這場戲時，與特技團隊進行了數週的準備，然後乘坐直升機升至約2,286米高空。他從高空跳下，身背燃燒的降落傘，並在火焰吞噬降落傘的2.5至3秒內，成功脫離燃燒傘具並啟動備用降落傘，完成了特技。

他最終完成了這項極具危險性的特技16次，因而於6月4日正式獲授予「單人最多次火焰跳傘紀錄」的榮譽。

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健力士世界紀錄總編輯格倫迪（Craig Glenday）在聲明中提到：「湯告魯斯不僅是動作英雄的扮演者－他本人就是一位動作英雄！他的成功很大程度上源於他對真實感的極致追求，以及對主角極限的不斷挑戰。能夠通過這項全新的健力士世界紀錄來表彰他無畏的精神，是我們的榮幸。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

