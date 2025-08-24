美國名醫遭跨性別病人起訴　指術後人造陰莖變形感染　性生活觸礁

美國知名整形外科醫師賽楚洛（Curtis Cetrulo）於2016年完成美國首例陰莖移植手術。不過在他2023年轉投西達賽奈（Cedars-Sinai）醫院整形科後，近期卻因之前手術個案遭2名跨性別男病人起訴，被指陰莖再造手術失敗，令男病人的人造陰莖變形誘發嚴重併發症，其中一人更控訴不得不整根切除。



英國《每日郵報》報道，這兩名匿名的跨性別男病人均是在賽楚洛當時任職的馬薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital，MGH）完成手術，他們分別來自新墨西哥州與馬薩諸塞州，指控賽楚洛進行的「延遲式腹部陰莖再造術」並非成熟療法，而是「未經驗證的實驗性手術」，這令他們的傷口開裂、導管滲漏、泌尿系統併發症和感染。

來自新墨西哥州的病人稱，手術後他的陰莖「嚴重變形、留下疤痕，並且失去功能」，「必須整根切除」。

馬薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital，MGH）的普通外科部門2022年11月10日在社交平台發布圖片，圖為時為整形外科醫生的賽楚洛（Curtis Cetrulo）。（X@MGHSurgery）

另一名馬薩諸塞州病人就指，手術的失敗還影響到家庭關係，導致他與妻子無法享有婚姻應有的情感與生活品質，「需要接受大量額外的醫療治療，包括但不限於陰莖成形術修復術」。

報道查閱法庭文件，病人所指的這種手術需分階段進行，通過取用下腹部的皮膚，人造「子孫根」。

不過MGH院方指「無法對進行中的訴訟發表評論」，但否認賽楚洛的手術是「未經驗證的實驗性手術」，強調有努力確保病人在手術前充分了解風險和併發症，使他們能夠為治療做出最佳決定。