巴西男穿拖鞋參賽跑8公里爆紅　浪子回頭誓戒酒投身長跑｜有片

位於巴西帕拉州的小鎮Garrafão do Norte與當地健身室在7月27日舉辦一場8公里跑步賽，不少跑者穿着跑鞋、防風墨鏡等精良裝備齊齊上陣。不過比賽當日卻意外混入一名腳穿拖鞋、頭戴棒球帽，堪稱「邋遢」的流浪漢跑者。儘管裝備欠佳，但他在賽場上奮力奔跑的樣貌遭影下並傳上網，他也因此走紅，還立志投身長跑運動不再流浪。



綜合外媒報道，這名意外入局的「跑者」名為Isaque dos Santos Pinho，他在完成比賽並獲得紀念獎牌後坦言，自己前一晚飲酒至清晨，只是碰巧經過比賽現場，「當我看到人群時，我就想：我要用跑步來擺脫宿醉」。

他在缺乏運動裝備且未報名參賽的狀態下仍跑完全程，其奮力奔跑的樣子被空中無人機拍下，這才迅速走紅，他也被支持者賦予新的暱稱——「跑者Isaque（Isaque corredor）」。

與政府合作舉辦跑步比賽的健身室負責人Estela Larizzieri則是Isaque的「伯樂」，她將Isaque跑步的一幕傳上網，隨後便接到來自當地的捐款以及跑鞋捐贈等幫助，還幫助Isaque創建社交帳戶，讓他的故事通過當地傳媒進一步擴散到外界。

在各方幫助下，Isaque現已不再流落街頭，而是暫住在Estela安排的住所。他本人在接受本地傳媒訪問時表示：「因為那場比賽，我戒了酒。我已經開始改變，並且想要變得更好。我獲得很多建議，永遠不會放棄。」

Isaque本人的社交帳戶也開始同步更新自己的近況，其中可見他身穿專業運動服裝與進行身體檢查的相片，生活逐漸步上正軌。