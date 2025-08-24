美棕熊闖雪糕店　對一口味情有獨鍾　企櫃台照曝光　網民：新店員

美國經常出現棕熊闖入社區、試圖與人類互動的趣事。



近日加州有一隻嗜甜的巨大棕熊，靠著極佳嗅覺闖入雪糕店，並在櫃台周圍徘徊。警察到場後將棕熊驅離商店，並拍下幾張有趣的照片上傳Facebook，引發熱議。

近日加州有一隻嗜甜的巨大棕熊，靠著極佳嗅覺闖入雪糕店，並在櫃台周圍徘徊（Facebook@El Dorado County Sheriff's Office）

據《每日郵報》報道，這隻熊受甜食的香氣誘惑，於17日一早闖入理查森營地 （Camp Richardson's）一家雪糕店。埃爾多拉多縣警方（El Dorado County Sheriff's Office）趕赴現場後，發現熊站在櫃台內，似乎想要應徵店員。警方將熊趕出了商店，但在此之前，他們拍下幾張照片，紀錄這令人發笑的瞬間。

棕熊闖雪糕店要「應徵店員」 網友笑翻

警方將這些照片發到Facebook，並在貼文中寫道，

「這隻熊對草莓雪糕產生興趣，並在一番鼓勵後，終於離開了。」

「值得慶幸的是，這隻毛茸茸的熊幾乎沒有造成財產損失，現場也幾乎不需要清理。」



報道指出，熊在加州很常見，牠們的嗅覺比人類靈敏2,000倍，經常闖入人類居住地，進入房屋或車輛尋找食物。雖然該地區很少聽聞熊襲擊人類，但牠們有時也會造成破壞，特別是無法找到離開的路時。

警方貼文引發熱議，才上傳3天就獲得3.7萬個讚，網友紛紛留言，

「牠吃到雪糕了嗎？」

「牠是店裏新的員工。」

「牠比一般熊還聰明。」

「這完全就是我半夜起來找宵夜的樣子！」



