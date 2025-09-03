《穿Prada的惡魔》原型Anna Wintour卸任　Vogue新美女總編曝光

美國版《Vogue》前總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）於今年6月卸任後，外界對接班人選議論數月。



如今答案揭曉，她正式交棒給現任Vogue網站編輯克蘿伊馬勒（Chloe Malle），由她出任美版Vogue新任編輯總監。

《Vogue》美國版前總編輯Anna Wintour是《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）角色的靈感來源之一。（IG@theannawintour）

美版Vogue新任編輯總監克蘿伊馬勒（IG@chloemalle）

根據CNN報道，溫圖掌管美版Vogue近40年，6月宣布辭去總編輯一職。這個時尚界最具指標性的職位，甚至在今夏公開登上LinkedIn徵才，引發熱議。

雖然不再是美版總編輯，溫圖仍將保留Vogue全球編輯總監，以及康泰納仕集團（Conde Nast）全球首席內容長的角色，繼續監督《GQ》、《Teen Vogue》、《浮華世界》（Vanity Fair）等旗下刊物。

現年39歲的馬勒，將全面負責美版Vogue在數碼與紙本平台的日常運作，並直接向溫圖回報。Vogue官方網站今天也同步發布人事異動消息。馬勒受訪時表示：

時尚與媒體的變化非常快速，我很榮幸能在其中扮演角色，也慶幸安娜仍在我身邊給予指導。

馬勒早在2011年加入Vogue，擔任社交編輯，撰寫婚禮、派對與生活風格相關文章。2016年她轉任特約編輯，並在2023年成為Vogue網站負責人，掌管數位內容。她曾採訪名模Gigi Hadid與電影《Barbie芭比》導演Greta Gerwig等名人。

除了網站編務，馬勒自2022年起也成為《Vogue》Podcast節目《The Run-Through with Vogue》的主持人之一，與英國版編輯總監納狄（Chioma Nnadi）共同經營品牌聲音內容。她還策劃了Vogue的數碼專刊《Dogue》，專為名人愛犬打造，並曾為雜誌6月號封面專訪亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的妻子桑切斯（Lauren Sanchez），當時兩人正籌辦盛大婚禮。

