兒童威尼斯廣場踢球　父母遭罰50歐元　市議院批缺常識

意大利威尼斯警方近日對14名在穆拉諾島公共廣場踢足球的兒童家長處以50歐元罰款，引發社會對兒童戶外活動權利的廣泛討論。



《衛報》周日（9月21日）報道，事件發生於本月較早時，該批年約12至13歲的兒童在Pino Signoretto廣場踢足球時，因噪音遭居民投訴。警方到場後記錄兒童個人資訊，並傳喚家長開出罰單。罰單稱孩子們在禁止區域踢球「擾亂公共安寧並對行人構成危險」。

一名受罰兒童的父親表示：「警方本可通知家長帶回孩子，卻直接採取罰款手段。」家長們強調涉事廣場是社區重新開發後新建的場所，並未列入禁踢球區域名單，而政府唯一允許踢球的San Bernardo廣場實際並不適合活動。

2020年3月8日，兩名外國遊客坐在威尼斯聖馬可廣場上聊天。（Marco Di Lauro/Getty Images）

威尼斯市議員加斯帕里內蒂（Marco Gasparinetti）批評警方執法缺乏比例原則，質疑在面對過度旅遊、扒手問題等更迫切挑戰時，此類執法是否合乎常識。

加斯帕里內蒂在Facebook上提到家長被傳喚到警察局時寫道：「他們是詐騙犯嗎？扒手？毒販？不，他們是14個孩子的父母。」

曾在2000年代三度效力意甲球會威尼斯的退役足球員波吉（Paolo Poggi）也呼籲：「規則固然重要，但需保持常識，應保護孩子的遊戲體驗。」

根據規定，未按時繳納罰款金額可能升至500歐元，但家長團體表示將提出上訴並尋求與威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro，又譯布魯格納）對話。