高手「吞劍」第一身片段曝光　近半米長刃滑進食道證沒造假｜慎入

美國紐約街頭藝人明斯基（Gin Minsky）以表演「吞劍」而聞名，有將近10年的經驗，吸引眾多粉絲。



日前她接受喉鏡檢查，當場拍下18英寸（約46厘米）長劍穿過喉嚨，一路滑進食道的「第一視角」，迅速在各大社群爆紅，引發網友熱議。

美國紐約街頭藝人明斯基（Gin Minsky）以表演「吞劍」而聞名，有將近10年的經驗。（IG@ginminsky）

《紐約時報》（The New York Times）報道，明斯基接受哥倫比亞大學醫學中心（Columbia University Medical Center ）的最新教育計畫，透過高清內視鏡攝影機，來檢視特殊人士的「咽喉構造」。

明斯基指出常在表演時聽到觀眾說：

那把劍一定可以伸縮！

因此為了證明「表演真實性」，接受這項計畫。

影片顯示，醫師完成喉鏡架設後，只見明斯基微微仰頭，將約46厘米長劍緩緩吞下。內視鏡畫面清楚拍到，細長的刀刃通過喉嚨，逐漸滑入食道，全程並未對喉嚨及食道造成任何損傷。

影片在各大社群爆紅 引發網友熱議

這部影片上傳後，迅速在各大社群爆紅。網友留言從藝術到感覺不適都有，表示：

「這下不能再說吞劍的刀刃會伸縮了！」

「真是極致的藝術！」

「太神奇了！到底怎麼練成的？」

「只有我邊看邊想吐嗎…」

「這影片真是令人不適。」



明斯基透露，還會吞劍這項藝術的人，在全球僅數千人。她表示自己當初經過1年的密集訓練，努力克服口腔、喉嚨底部及胃部三處的嘔吐反射。此外，明斯基在表演前完全不能吃辣，她透露：

我的劍進到胃部會帶起胃酸和食物。一旦吃辣，就會讓食道產生灼熱感，那非常不好受。

