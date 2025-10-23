萬國小姐｜巴拿馬巴拉圭傻傻分不清　佳麗聽錯國名以為晉級超尷尬

上周六（10月18日）在泰國舉行的《2025年度萬國小姐》（Miss Grand International）決賽發生一件尷尬事件，巴拿馬小姐赫雷拉（Isamar Herrera）聽錯國名，誤以為自己晉級22強，激動上前慶祝，主持人其後更正晉級的是巴拉圭小姐，令全場氣氛陷入一片尷尬。相關片段在網絡上瘋傳，有網民笑稱她以一場烏龍贏得比冠軍更多的流量。



萬國小姐2025冠軍由菲律賓佳麗提格勞（Emma Tiglao）奪得：

影片顯示，當主持逐一宣布進入22強名單時，赫雷拉誤以為叫到自己的國家名稱「Panama」，隨即滿懷喜悅地走到舞台中央，面帶笑容揮手致意。鏡頭也即時對準她，直播着她的勝利興奮笑容和自豪眼神，但現場觀眾卻一片靜默。

數秒後，主持人急忙澄清並道歉，稱晉級的是巴拉圭「Paraguay」小姐。主持人隨後馬上打圓場稱，大廳內非常吵鬧，擠滿來自世界各地的粉絲。赫雷拉這才發現烏龍一場，只好神情尷尬地回到原位，而真正晉級的巴拉圭佳麗羅梅羅（Cecilia Romero）則出列受賀。台上其他國家佳麗紛紛露出的驚訝神情。

