巴黎推出墓地抽獎　中獎者可與名人「長眠相伴」

法國巴黎政府近日推出「墓地抽獎」計劃，讓居民有機會通過抽獎方式，獲得百年歸老後在三大著名公墓安葬的權利，而非傳統的現金獎勵。這項獨特的「墓地抽獎」活動立即引發熱烈迴響。



根據市政廳聲明，這項計劃旨在解決歷史墓園空間不足與廢棄墓穴修復的雙重難題。自20世紀初以來，巴黎城牆內的墓地幾乎全數滿位，而廢棄墓穴的處理又因法規限制顯得複雜。

此次抽獎提供30個珍貴名額，分別位於拉雪茲神父（Pere Lachaise）公墓、蒙帕納斯（Montparnasse）公墓和蒙馬特（Montmartre）公墓各10個。中獎者將有機會與王爾德（Oscar Wilde）、莫里森（Jim Morrison）、波伏娃（Simone Beauvoir）等名人「長眠」於同一墓園。

2024年9月16日法國巴黎拉雪茲神父公墓的全景。作為市內最大的墓地，它以眾多名人和公眾人物的最後安息之地而聞名，使其成為歐洲最受歡迎的墓地之一。（Getty Images）

負責葬禮事務的副市長西蒙登（​​Paul Simondon）表示：「在最初的24小時內，我們的申請表就被點擊了1000次」，顯示民眾對此計劃的高度興趣。

參與者需支付125歐元註冊費，中獎者還須承擔4000歐元的墓穴購買費用及後續修復成本。申請人必須出具專業石材切割公司證書，以證明了解修復費用並能按要求完成工程。

西蒙登稱，首次抽獎是一次測試，市議會正考慮擴大該計劃，並特別指出重複使用墓碑所帶來的「環境效益」。抽獎申請將開放至12月31日。