極光美景罕見席捲全球　夜空一片絢麗多彩　多國民眾飽眼福｜多圖

一場罕見的G4級地磁風暴近日席捲全球，從美國至奧地利、英國、愛爾蘭、波蘭等歐洲多國，還有澳洲、日本北海道等多地同樣引發出壯觀極光現象，出現一片絢爛色彩。



綜合外媒報道，這波地磁風暴威力驚人，讓極光出現範圍遠超平常。位於歐洲的英國、意大利、波蘭，澳洲東岸南部的維多利亞州，以及亞洲的日本北海道都記錄到五彩斑斕的極光。在奧地利薩爾茨堡、澳洲維多利亞州等地，天空被染成鮮明的紅色與粉色調，形成難得一見的壯麗景觀。

其中，美國各地幾乎都可觀看到這場異常活躍的極光現象，從北部的紐約州、華盛頓州到中部的愛荷華州、堪薩斯州，再到南部的阿拉巴馬州、新墨西哥州，夜空都被絢麗的極光照亮，連平日難得一見極光的田納西州、南達科他州等地也目睹了這一奇景。

極光的科學成因，是太陽表面活動激增的產物。當太陽噴發的帶電粒子與地球磁場相互作用，便會在大氣層中激發五彩光芒。

氣象專家指出，這次G4地磁風暴相當罕見，其強度使極光可見範圍大幅擴展，連英國、意大利及澳洲維多利亞州等低緯度地區也能目睹。