英國雜誌旅遊評選出爐　全球最嚮往城市香港排第10　日本成大贏家

英國老牌旅遊雜誌《Wanderlust》近日公布2025年旅遊獎評選結果，香港繼續入圍「全球最嚮往旅遊城市」，排名第10位，但較去年下跌一位，榜首為阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，而東京及新加坡則分別排第2位及第6位。



港人熱愛到訪的日本可謂是今年的大贏家，時隔10多年終重奪「全球最嚮往旅遊國家」的稱號，也在「全球最嚮往的文化遺產國家」及「全球最嚮往的美食國家」中同列第4位。



《Wanderlust》為英國老牌旅遊雜誌，已連續24年舉辦旅遊獎評選。（《Wanderlust》網頁圖片）

香港在「全球最嚮往旅遊城市」中排在第10位，但較去年下跌一位。（資料圖片）

20.8萬名讀者投票 東京及新加坡入圍「全球最嚮往旅遊城市」

英國老牌旅遊雜誌《Wanderlust》第24屆旅遊獎評選結果出爐，今年共有20.8萬名讀者參與投票，錄得超過480萬投票次數。當中香港成功繼續入圍其中一個類別，在「全球最嚮往旅遊城市」中排在第10位，但較去年下跌一位。

榜單中共有3個亞洲城市入圍，包括排在第2位的東京及第6位的新加坡。而榜首是阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，其他城市則包括澳洲悉尼、南非開普敦、加拿大溫哥華等。

「全球最嚮往旅遊城市」排名榜

1. 阿根廷 布宜諾斯艾利斯

2. 日本 東京

3. 澳洲 悉尼

4. 南非 開普敦

5. 加拿大 溫哥華

6. 新加坡

7. 摩洛哥 馬拉喀什

8. 巴西 里約熱內盧

9. 厄瓜多爾 基多

10. 中國 香港



日本東京在「全球最嚮往旅遊城市」中排在第2位。（Klook圖片）

新加坡在「全球最嚮往旅遊城市」中排在第6位。（資料圖片）

日本時隔10多年重奪「全球最嚮往旅遊國家」稱號

港人熱愛到訪的日本可謂是大贏家，時隔10多年終重奪「全球最嚮往旅遊國家」的稱號，也是首10位中唯一的亞洲國家，第2及第3位分別是哥斯大黎加及加拿大。而日本去年排在第3位，屈居於澳洲及加拿大。

「全球最嚮往旅遊國家」排名榜

1. 日本

2. 哥斯大黎加

3. 加拿大

4. 澳洲

5. 秘魯

6. 南非

7. 美國

8. 新西蘭

9. 巴西

10. 厄瓜多爾



評審指，東京和京都時至今日仍然是旅客熱門旅遊目的地。（Getty Image）

日本在「全球最嚮往的美食國家」排列第4位。（日本壽司郎官網圖片）

評審︰日本融合創新、精湛工藝及傳統

評審指，東京和京都時至今日仍然是旅客熱門旅遊目的地，但旅客也開始探索四國原始的海岸線、拜訪金澤的手工藝人，以及遊覽沖繩偏遠的島嶼。評審認為日本融合了創新、精湛工藝及傳統，旅客回國後留下難以磨滅的印象，故持續吸引他們不斷重遊。

此外，日本也在「全球最嚮往的文化遺產國家」及「全球最嚮往的美食國家」中，同列第4位。